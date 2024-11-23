مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة.. 6 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف لخان يونس (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مجزرة جديدة بحق أهالي منطقة البراق غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ قصف منزلا مجاورا لخيام النازحين؛ مما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء بينهم 3 أطفال من عائلة “أبو سبلة” وعائلة دراز.

ومن داخل خيمته التي تأثرت بالقصف، وصف أحمد دراز كيف ارتقى نجله غسان قائلًا: “كنا نايمين أنا وأطفالي وفش حاجة، تفاجأنا الساعة 12 صارت ضربة، طلعت لقيت ابني استشهد ومخدته كلها دم، طاح عليه عمود الباطون (عامود خرساني)، وإخوته تصاوبوا”.

“فش مكان آمن بغزة الآن”

روت رؤى أبو سبلة للجزيرة مباشر بتأثر كبير فقدانها لأخيها علاء وأولاده خلال القصف، مضيفة: “حكوا هذه المنطقة آمنة.. بس فش منطقة آمنة، فش مكان آمن بغزة الآن”.

وأضافت النازحة سماح أبو السعيد: “الساعة 12 بالليل ما سمعنا إلا صوت الضربة فجأة، انهال علينا اشي خشب واشي جسور، صرنا ننادي على بعض، نجينا بعد معاناة طويلة، من الرعب والخوف ظليت أدور على بنتي لحد ما سمعت صوتها وقالت لي: أنا بخير”.

وعن صعوبة مشهد القصف قالت سماح: “الصورة تتكلم أمامكم، ما نمنا لحد الآن، والله قلبي موجوع على الجيران اللي فقدوا أحباءهم، حسبي الله ونعم الوكيل، أصلا احنا عايشين وميتين.. بلكن (يمكن) يرأفوا فينا الدول بعد كل هذا”.

وقالت النازحة أسماء بربخ للجزيرة مباشر: “كانت أصعب ليلة أعيشها ونشوفها بحياتنا كلها، بالذات على أختي وأولاد أختي بالذات إنها حامل ربنا لطف فيها”، مضيفة: “أقاربنا من عائلة أبو سبلة كلهم استشهدوا الله يرحمهم يا رب، عندهم 5 شهداء، وولد من عائلة دراز استشهد”.