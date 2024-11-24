الهند.. مقتل 3 مسلمين خلال احتجاجات ترفص تحويل مسجد تاريخي إلى معبد هندوسي (فيديو)

لقي 3 شبان مسلمين مصرعهم، اليوم الأحد، برصاص الشرطة الهندية خلال احتجاج للمسلمين في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، على مساع لتحويل مسجد تاريخي عمره نحو 5 قرون إلى معبد هندوسي.

واندلع الاحتجاج بمنطقة سامبهال، التي تقع على بعد نحو 160 كيلو مترا شرق العاصمة الهندية نيودلهي، عقب وصول فريق استطلاع لفحص المسجد، وبصحبته مجموعة من ميليشيا “هندوتفا” الهندوسية المتطرفة، التي تزعم أن المسجد مبني على أنقاض معبد تم هدمه خلال الحقبة المغولية قبل نحو 5 قرون.

وجاءت عملية مسح المسجد بناءً على أمر من المحكمة بفحص المسجد بعد دعوى قدمتها مجموعات “هندوتفا” تزعم أن المسجد التاريخي بُني على أنقاض المعبد في القرن السادس عشر الميلادي، خلال الحقبة المغولية.

وأظهرت مشاهد مصورة من الموقع أعضاء من هذه المجموعات المتطرفة وهم يرددون هتافات تحريضية أثناء مرافقتهم فريق الاستطلاع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشبان المسلمين الذين قُتلوا برصاص الشرطة هم نويد، ونعيم (28 عامًا)، ومحمد بلال أنصاري (25 عامًا).

تآمر الشرطة

واتهم سكان محليون فريق الاستطلاع بأنه يضم مسؤولين يرتبطون بحركة “آر إس إس”، وهي منظمة أخرى هندوسية متطرفة وشبه عسكرية، تورطت في كثير من الاضطرابات الطائفية وأحداث العنف والقتل ضد المسلمين في جميع أنحاء الهند.

كما اتهم الأهالي السلطات الهندية، بما في ذلك القضاء والإدارة والشرطة، بالتآمر لتحويل المسجد إلى معبد، حيث قال الأهالي إن فريق الاستطلاع والمسح مُنح صلاحيات كاملة للوصول إلى المسجد للبحث عن أدلة تدعم مزاعم المتطرفين الهندوس.

ويشكو المسلمون في الهند من أن وصول حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي إلى السلطة عزز من اعتداءات المتطرفين الهندوس على المسلمين ومساجدهم ومعالمهم الأثرية.

هدم المسجد البابري التاريخي

وتعيد هذه الأحداث إلى ذاكرة المسلمين في الهند سيناريو هدم المسجد البابري التاريخي الذي بناه الإمبراطور المغولي المسلم ظهير الدين محمد بابر في القرن السادس عشر الميلادي، ويقع أيضا بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ففي ديسمبر/كانون الأول عام 1992 هاجم متطرفون هندوس المسجد وهدموه وحولوه إلى أنقاض خلال ساعات، ما أجج التوتر بين الهندوس والأقلية المسلمة، وفجّر أعمال شغب واسعة النطاق، خلّفت أكثر من ألفي قتيل معظمهم من المسلمين.

وظل النزاع على المسجد معلقا طوال 27 عاما، حتى قضت المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتسليم الأرض التاريخية للمسجد البابري إلى الهندوس لتشييد معبد عليه، مقابل منح المسلمين أرضا بديلة لبناء مسجد عليها، في منطقة أيوديا شمالي الهند.