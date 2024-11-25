من نساء سوريا إلى نساء غزة: “أنتن قدوة لنا، ونستمد منكن القوة” (فيديو)

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بعثت نساء سوريا رسائل تضامن إلى نظيراتهن في قطاع غزة، مؤكدات أهمية الصمود والتحدي في مواجهة العنف والاحتلال، ومشيدات بالتضحية الكبرى التي تقدمها النساء في قطاع غزة.

السورية سلمى سيف، قالت في رسالتها إلى نساء غزة عبر الجزيرة مباشر: “نعلم تمامًا حجم الألم والمعاناة التي تعيشونها اليوم، ونشعر بكم في كل لحظة تمرون بها، ما تواجهونه الآن يشبه إلى حد كبير ما مررنا به على مدار سنوات طويلة، ودائمًا أتساءل: كيف للعالم أن يخصص أيامًا لمناهضة العنف ضد النساء بينما في أماكن مثل غزة تُهان المرأة، وتُعتقل، وتُقتل دون أي ذنب؟”.

“ندرك الألم الذي تعيشونه”

وقالت سمر قسطل “أتوجّه بكلمتي كامرأة سورية إلى أخواتنا في غزة اللواتي يعانين من أشكال متعددة من العنف، سواء كان ذلك نتيجة القصف أو المواجهات المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، نحن نتابع معاناتكن وندرك الألم الذي تعيشونه، أتمنى من أعماق قلبي أن يتوقف هذا العنف، وأن تحظى المرأة الفلسطينية بحقها في الحياة الكريمة والأمان”.

وفي رسالتها، قالت بيسان دياب: “احنا حاسين فيكم، وعشنا معاناتكن على مدار 13 عاما وما زلنا نعيشها حتى الآن، ولكن أدعوكم ألا تستسلموا. وقد تبكين، وقد تشعرين بالتعب، وهذا دليل على إنسانيتكم، لكن أنتن قدوة لنا، ونستمد منكن القوة”.

وأكدت مايا داعور أن المرأة ليست ضحية أو مجرد رقم، وأضافت: “نعرف جيدًا ما يعني أن نواجه الحرب والدمار والحصار، ونفقد أحبابنا من بين أيدينا، ومع ذلك، أنتن تُعلّمْنَ العالم بأسره أن المرأة ليست مجرد ضحية، فنحن نحمل نفس الأمل ونتشارك نفس الألم، ولسنا مجرد أرقام أو قصص عابرة”.