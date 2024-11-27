ماذا قال سكان غزة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟ (فيديو)

استطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من الأهالي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقدَّم المشاركون الشكر للشعب اللبناني على وقفته مع القضية الفلسطينية، متمنين لكل اللبنانيين الأمن والاستقرار.

ورحَّب الأهالي بوقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، معربين عن أملهم أن ينعم قطاع غزة باتفاق قريب يوقف الحرب، ويضمن تحرير الأسرى وإعادة الإعمار للقطاع المدمر.

وأكدوا أن المعاناة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة تركت آثارها على الجميع، وأن الوضع مأساوي في القطاع بسبب حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرب التجويع، بجانب دخول فصل الشتاء وزيادة المعاناة بسبب البرد والمطر.

أول تعليق من حماس على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيلhttps://t.co/M5yMhldk5z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2024

بيان حماس

كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أشادت بالدور المحوري الذي تؤديه المقاومة في لبنان إسنادا لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، و”التضحيات الجسام” التي بذلها حزب الله وقيادته، وذلك في أول تعليق لها على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي بيانها، بمناسبة بدء سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ثمَّنت حماس صمود الشعب اللبناني، وتضامنه الدائم مع الشعب الفلسطيني في “مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم”.