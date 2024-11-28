بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يختار صلاح البقاء مع ليفربول أم الرحيل؟

في خضم التحديات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، يجد ليفربول نفسه أمام تحدٍ آخر يتمثل في مستقبل نجمه المصري محمد صلاح.

فقد أثارت تصريحات اللاعب الأخيرة حول عدم تلقيه عرضًا لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2025، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإنجليزية والعالمية.

وكان صلاح قد صرح عقب فوز فريقه على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلًا: “وصلنا تقريبًا إلى ديسمبر/كانون الأول ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. أنا على الأرجح في الخارج أكثر من الداخل”.

هذه التصريحات، التي وصفتها الصحافة الإنجليزية بـ”القنبلة” و”الصاعقة”، جاءت في توقيت حساس قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال ومباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويرى محللون أن توقيت تصريحات صلاح قد يكون استراتيجيًا للضغط على إدارة النادي. فالنجم المصري، الذي انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، أصبح رمزًا للفريق وأحد أهم لاعبيه على مر السنين. وقد سجل حتى الآن 223 هدفًا في 367 مباراة مع الريدز، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ النادي.

“صلاح أناني”

لكن هذه التصريحات لم تلق استحسانًا من الجميع. فقد انتقد جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق والمعلق الحالي في شبكة “سكاي سبورتس”، موقف صلاح قائلًا: “إذا استمر في الإدلاء بالتعليقات، وإذا أرسل وكيله رسائل مشفرة، فهذا أمر أناني. إنه يفكر في نفسه وليس في مصلحة النادي”.

وفي المقابل، يواصل صلاح تألقه على أرض الملعب. ففي المباراة ضد ساوثهامبتون، سجل هدفين حاسمين ليقود فريقه للفوز 3-2، رافعًا رصيده إلى 300 هدف في مسيرته مع الأندية. وفي الموسم الحالي، سجل صلاح 12 هدفًا وقدم تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، مؤكدًا أهميته الكبيرة لليفربول.

ما هي استراتيجية إدارة ليفربول تجاه مستقبل صلاح؟

مجموعة فينواي الرياضية، مالكة النادي، تدرك جيدًا القيمة الرياضية والعاطفية لنجمها المصري. لكنها في الوقت نفسه تبدو مترددة في تقديم عقود طويلة الأمد ومكلفة للاعبين في الثلاثينات من العمر.

يذكر أن صلاح كان قد وقع في عام 2022 على تمديد لمدة ثلاث سنوات، ما جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي بأكثر من 21 مليون يورو سنويًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. كما رفض ليفربول في عام 2023 عرضًا ضخمًا من السعودية بلغ حوالي 180 مليون يورو لضم اللاعب.

ومع اقتراب موعد انتهاء عقد صلاح، تزداد الضغوط على إدارة ليفربول. فبحلول يناير/كانون الثاني 2025، سيكون بإمكان اللاعب المصري البدء في التفاوض مع أندية أخرى للانتقال إليها في الصيف المقبل دون دفع أي تعويض لليفربول.

وفي ظل هذه التطورات، يترقب عشاق كرة القدم بشغف نتيجة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي قد تلعب دورًا في تحديد مستقبل العلاقة بين صلاح والنادي الإنجليزي.