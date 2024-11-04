ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.. إسرائيل تستهدف الأطفال الرضع في قطاع غزة (فيديو)

استشهد كثير من الأطفال الرضع الذين وُلدوا واستشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إما بالقصف المباشر وإما بالأمراض التي انتشرت بسبب النزوح وقلة الأدوية ومنع المساعدات.

فقد أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفًا من سكان القطاع، 70% منهم من النساء والأطفال، وكان للأطفال الرضع نصيب كبير في قوائم الشهداء بسبب آلة القتل الإسرائيلية التي طالت كل شيء في غزة.

“الاحتلال لا يفرّق بين صغير وكبير”

يقول محمد أبو القمصان، ونازح فلسطيني ووالد لرضيعين استشهدا بعد أيام من ولادتهما، إن الاحتلال حرمه طفليه آسر وآيسل باستهدافهما مع والدتهما بصاروخ إسرائيلي بمكان النزوح في دير البلح وسط القطاع.

وأضاف، للجزيرة مباشر، أن استشهاد طفليه التوأمين جاء بعد ثلاثة أيام من ولادتهما، “أطفالي تم قتلهم بشكل وحشي.. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل أو امرأة أو مدنيين أو عسكريين، وهو يستهدف الأطفال بشكل مقصود وخاصة حديثي الولادة”.

وقال عامر محسن، إن حفيده لم يتجاوز الأربعين يومًا لحظة استشهاده، لافتًا إلى أنه ولد عقب استشهاد والده. وأضاف “لا أعرف لماذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي بنا ذلك ويتعمد استهداف الأطفال والنساء وكبار السن”.

ثلث شهداء غزة “أطفال”

وفي هذا السياق، قال محمد زقوت مدير مستشفيات قطاع غزة، إنه منذ بداية الحرب على غزة استشهد نحو 13 ألفًا من الأطفال، لافتًا إلى أن عدد الأطفال الرضع الذين استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 217 طفلًا.

وأوضح زقوت، للجزيرة مباشر، أن عدد الأطفال الشهداء جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي يعادل ثلث الشهداء، متابعًا “هناك العديد من الأطفال والرضع الذين توفوا لأسباب أخرى تتعلق بالحرب على غزة مثل سوء التغذية والأمراض المعدية”.