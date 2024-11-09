“يخرب ديارهم اللي خربوا ديارنا”.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي لخيام النازحين في خان يونس (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم بحثًا عن ملاذ آمن.

“نكبونا ويتمونا.. لوقتيش يا عالم؟ معيي (يكفي) خراب بديارنا، يخرب ديارهم اللي خربوا ديارنا، حسبي الله ونعم الوكيل”.. بهذه الكلمات عبّرت النازحة مها طافش عن شعورها بعد أن فقدت شقيقها وأولاده جراء القصف الإسرائيلي، حيث قضوا شهداء وسط ركام خيام النازحين.

وأضافت للجزيرة مباشر: “فقدت أخوي وأولاد أخوي، وأولادي تيتموا، دورنا انهدمت، عفشنا وملابسنا راحوا، مرميين في الشوارع، لا لاقيين ماء ولا أكل، ولا لاقيين مكان ننام فيه، طول نهارهم يودونا من مكان لمكان بسبب القصف، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلانا نوصل لهذه الدرجة”.

“المكان كله نازحين”

أما النازح محمد زنون، وهو عم أحد الشهداء الذين استشهدوا جراء الغارة، فقال: “أطفال عزّل.. جايين على المواصي على أساس أنها منطقة آمنة عشان أهاليهم يحافظوا على حياتهم، أطفال بحالهم بيلعبوا فجأة قصفوهم واستشهدوا”.

وقال في حرقة: “كل يوم المساء والصبح بنودع شهيد، حياتنا بريحة الدم صارت، كل يوم بيأخروا بالتهدئة واحنا بنموت هان، بيتعاملوا معنا على أساس أننا أرقام”.

ومن وسط الخيام المدمرة والمغطاة بالرماد والرمال جراء قصف الاحتلال، قال يوسف شراب، أحد النازحين الذين شهدوا الهجوم فجرًا: “الناس كانوا نياما الساعة 12 ونص بالليل، صحينا فجأة على صوت قصف استهدف المنطقة، والمكان كله نازحين لا حول لهم ولا قوة، وأحد المصابين رجل عجوز وزوجته وحالته خطرة، ولقينا الصاروخ داخل بجسد امرأة، شايل الجناح الأيمن من جسمها”.

وأكد يوسف أنه لا يوجد مكان آمن في غزة حاليًّا، موضحًا أنهم نزحوا إلى مواصي خان يونس بناءً على أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم يفاجؤون بالقصف في كل مرة دون سابق إنذار.