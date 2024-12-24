تعرف على أعضاء الحكومة السورية الجديدة (فيديو)

بعد الإعلان الرسمي عن سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسلمت حكومة جديدة في سوريا رسميًا مقاليد السلطة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

تم تحديد مدة عمل الحكومة بـ3 أشهر تنتهي في مارس/آذار المقبل، يتم خلالها تجميد الدستور والبرلمان، مع العمل على إعداد مسودة دستور جديد يؤسّس لنظام حكم جديد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تقديم الخدمات الأساسية للسوريين في مختلف المناطق.

رئيس الوزراء: محمد البشير

من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب عام 2007.

بدأ حياته المهنية كرئيس لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

حصل على إجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021، بالإضافة إلى شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

تولى وزارة التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، قبل أن يصبح رئيسًا لحكومة الإنقاذ السورية في دورتها السابعة 2024.

وزير الخارجية: أسعد حسن الشيباني

من مواليد عام 1987 بمحافظة الحسكة، حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق عام 2009.

نال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، ويواصل حاليًا دراسة ماجستير إدارة الأعمال.

أحد مؤسسي إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، حيث قام بدور محوري في التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وزير الدفاع: مرهف أبو قصرة

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة.

قاد العديد من العمليات العسكرية الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق تقدم ميداني لفصائل المعارضة.

القائد العام السابق للجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، ولعب دورًا محوريًا في إدارة التنظيم العسكري وتعزيز القدرات القتالية للفصائل المعارضة.

أحد قيادات الصف الأول في عملية “ردع العدوان”، التي أسهمت في الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عُيّن وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال الحالية، ليعمل بشكل أساسي على إعادة هيكلة الجيش الوطني ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة موحّدة تخضع للسلطة المدنية.

وزير الداخلية: محمد عبد الرحمن

من مواليد عام 1985 في بلدة محمبل بمحافظة إدلب، تخرج ضابطًا من الكلية الحربية في حمص، وانشق عن الجيش السوري عام 2012 لينضم إلى فصائل المعارضة المسلحة.

عام 2015 شغل منصب المسؤول العام لإدارة عمليات “جيش الفتح” في منطقة محمبل وريفها.

عام 2017، عمل في الإدارة العامة للخدمات، وتولى مسؤوليات فرع إدلب، من بينها العلاقات العامة.

عام 2019، تم تعيينه رئيسًا لمنطقة أريحا في المنطقة الوسطى، قبل أن يصبح المشرف العام على المنطقة الوسطى خلال عامَي 2020-2021.

عام 2022 تمّ تعيينه وزيرًا للداخلية في حكومة الإنقاذ السورية في دورتها الخامسة، واستمر في هذا المنصب خلال الدورة السادسة.

في أول تصريح له عقب تسلمه منصب وزير الداخلية، تعهد عبد الرحمن بإنشاء جهاز استخبارات لـ”تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية بهدف محاربة كل من يُهدد أمن البلاد”، وتكثيف التواجد الأمني لـ”حماية الأماكن المقدسة لكل الطوائف”.

وزير الإعلام: محمد يعقوب العمر

من مواليد بلدة خان السبل بمحافظة إدلب عام 1985، حصل على إجازة في العلوم السياسية ويواصل دراسته لنيل درجة الماجستير في الصحافة والإعلام.

عمل بين عامي 2012 و2019 كصحفي لتغطية أبرز المعارك في شمال سوريا.

عام 2019 شارك في تأسيس شبكة “شام” الإخبارية، التي تركز على تغطية الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالإضافة إلى عمله ضمن فريق المكتب الإعلامي لجيش الفتح.

عُيّن في عام 2022 وزيرًا للإعلام في حكومة الإنقاذ. استمر في هذا المنصب حتى تكليفه بنفس الحقيبة الوزارية في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وزير العدل: شادي محمد الويسي

من مواليد محافظة حلب عام 1985، يحمل إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم تأهيل تربوي، كما يعدّ حاليًا رسالة ماجستير في الدراسات الإسلامية والقضائية.

انضم إلى الكادر التأسيسي للهيئة الشرعية الرباعية في حلب، وشغل مناصب متعددة شملت قاضي جزاء عسكري، قاضي استئناف، ونائبًا عامًّا.

يركز الويسي في مهامه الجديدة على إصلاح النظام القضائي، وتوحيد الإطار القانوني في جميع أنحاء البلاد.

وزير الصحة: ماهر الشرع

من مواليد دمشق عام 1973، طبيب متخصص في الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب، بالإضافة إلى جراحة الأورام.

يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، من أكاديمية فورونج الحكومية الروسية.

من 2008 إلى 2013 عمل استشاريًا في عمليات أطفال الأنابيب وعلاج العقم في دمشق.

انتقل عام 2014 للعمل في السعودية قبل أن يعود في 2018 إلى مدينة فورونج الروسية حتى عام 2022.

شغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب.

وزير الاقتصاد: باسل عبد العزيز

من مواليد حلب عام 1984، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009.

أكمل دورات متقدمة في دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، وعمل محاضرًا في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.

أدار الأنشطة الصناعية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، بما في ذلك إدارة النقد.

تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية في دوراتها الثالثة والرابعة والخامسة.

وزير التعليم: نذير القادري

من مواليد دمشق عام 1970، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة دمشق، ويتابع دراسته لنيل درجة الماجستير

اعتقله النظام السابق في عام 2008 وقضى 10 سنوات في السجن، حتى أُفرج عنه في عام 2018.

عمل مديرًا للتفتيش الداخلي في وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ السورية لأكثر من عام، كما كان عضوًا في مجلس التعليم ورئيسًا للجنة التنظيم والإدارة في الوزارة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ

ولد 1961، وحصل على الدكتوراه في اختصاص علم الخلية الجزئي من جامعة روان الفرنسية عام 1991.

شغل مناصب أكاديمية عدة، من بينها عميد كلية الصيدلة في جامعة إبيلا في إدلب، بالإضافة إلى نائب عميد كلية الطب البشري.

يشغل عبد الحافظ منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ بداية 2024.

وزير الأوقاف: حسام حسين

من مواليد محافظة إدلب عام 1977. حصل على إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق.

شغل منصب مدير الأوقاف في جنوب إدلب عام 2018، وتولى رئاسة مكتب شؤون المساجد في وزارة الأوقاف عام 2019.

عام 2020 تم تعيينه نائبًا لوزير الأوقاف، قبل أن يصبح وزيرًا للأوقاف والإرشاد في حكومة الإنقاذ السورية خلال ولايتها الرابعة.

وزير الشؤون الاجتماعية: فادي القاسم

من مواليد عام 1980 في محافظة إدلب، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة حلب عام 2003، وتابع دراساته العليا في مجال التخطيط العمراني وإدارة المشاريع.

عمل مهندسًا في القطاعين العام والخاص، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنموية في مختلف المحافظات السورية.

تولى منصب مدير تنفيذي للمديرية العامة لمؤسسة النقد وحماية المستهلك، وقبلها عمل مديراً لدار الثقافة والمعارف، كما شغل منصب مدير الشؤون الإنسانية في أطمة.

عام 2022، تم تعيينه نائبًا لوزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية، حيث أشرف على تنفيذ برامج تنموية وإنسانية في مناطق الشمال.

وزير الإدارة المحلية: محمد عبد الرحمن مسلم

من مواليد محافظة إدلب عام 1980، حصل على إجازة في الهندسة من جامعة حلب عام 2003.

شغل منصب رئيس المجلس المحلي في مدينة معرة النعمان بين عامي 2013 و2015. ثم مديرًا لدائرة الخدمات الفنية في المحافظة.

عام 2018، تولى منصب نائب وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، واستمر في منصبه حتى تكليفه بحقيبة وزارة الإدارة المحلية والخدمات.

مكتب شؤون المرأة: عائشة الدبس