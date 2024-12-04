بالفيديو.. خريطة السيطرة العسكرية في سوريا بعد أسبوع من عملية “ردع العدوان”

في إطار متابعة تطورات عملية ردع العدوان التي بدأتها قوات المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ونجحت خلالها في فرض سيطرتها على عشرات القرى والمدن التي كانت تحت سيطرة النظام، نبرز لكم خريطة السيطرة العسكرية على المناطق والمحافظات السورية خلال أسبوع.

مناطق سيطرة النظام

العاصمة دمشق وريفها ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوبا، وحمص وحماة وسط البلاد.

طرطوس والجزء الأكبر من اللاذقية على البحر المتوسط وأجزاء من ريف الرقة الجنوبي، وأجزاء من محافظة دير الزور شرقي البلاد.

عدد من الأحياء في مدينتي القامشلي والحسكة بالتنسيق مع القوات الكردية.

مناطق سيطرة قوات “ردع العدوان”

نجحت هذه القوات منذ بدء العملية في السيطرة على حلب وريفها، وأصبحت تسيطر حاليا على محافظة إدلب كلها، وأغلب محافظة حلب، وأجزاء من ريف حماة الشمالي.

هذا إلى جانب الشريط الحدودي مع تركيا الممتد من جرابلس إلى عفرين مرورًا بمدن رئيسية مثل الباب وإعزاز، شمالي غرب سوريا، وكذلك تسيطر على منطقة حدودية مع تركيا بطول 120 كيلومترا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض، في شمال سوريا.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن قوات المعارضة السورية، تقدمت، الأربعاء، في محور ريف حماة الغربي، وسيطرت على بلدة الشريعة وقرى الكريم، وجسر بيت الرأس، وطنجرة، والعمقية، والحواش، والحويز، والحمرا.

مناطق سيطرة القوات الكردية

تسيطر القوات الكردية، المدعومة أمريكيًّا، على مناطق شرقي نهر الفرات، التي تشمل محافظة الحسكة وشمال محافظة الرقة وأجزاء من ريف حلب الشمالي الشرقي وأجزاء من محافظة دير الزور.

كما تسيطر القوات الكردية على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا هي السويدية ورميلان والعمر، بجانب 10 حقول موزعة بين الحسكة ودير الزور أهمها التنك والجفر وكونيكو.

مناطق انتشار القوات الأمريكية

تنتشر قوات عسكرية أمريكية في عدد من المناطق السورية، ضمن ما يسمى “التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة”، وتتركز هذه القوات في قواعد عدة بمناطق سيطرة الأكراد.

كما يتركز جزء منها في قاعدة التنف التي أنشئت عام 2016 قرب حدود سوريا الجنوبية مع الأردن والعراق وتتمتع بأهمية استراتيجية على طريق بغداد-دمشق.

خريطة السيطرة ومحاور التقدُّم شمال غربي سورية تستمر معارك الكر والفر بين فصائل #المعارضة_السورية وقوات #النظام_السوري في عدة محاور شمال #حماة، بينما تستقر باقي مناطق السيطرة على التقدم الكبير للمعارضة السورية على حساب مناطق النظام وحلفائه من #الميليشيات_الإيرانية، وفق ما ترسمه… pic.twitter.com/osyk4e9spe — مركز جسور للدراسات (@jusoorstudies) December 3, 2024

مناطق سيطرة تنظيم الدولة

يسيطر مسلحون من تنظيم الدولة على مناطق متفرقة في محافظة دير الزور، ويقومون بشن هجمات ضد قوات النظام من ناحية وضد القوات الكردية من ناحية أخرى، بين الحين والآخر، في إطار توازنات الأطراف الفاعلة في المشهد السوري، منذ الثورة التي اندلعت في مارس/آذار 2011.