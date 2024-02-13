من هو يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل رأسه؟

يحيى إبراهيم حسن السنوار، اسم أرّق الاحتلال الإسرائيلي، هو رئيس حركة حماس في قطاع غزة وتضعه إسرائيل على رأس قائمة أهدافها في حربها على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي وُصف السنوار بأنه العقل المدبر لها.

نشأته

ولد السنوار في مخيم خان يونس للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة عام 1962، فيما تعود جذوره لمدينة “المجدل عسقلان” التاريخية الواقعة إلى الشمال الشرقي من قطاع غزة والتي تم احتلالها في العام 1948.

تأثر السنوار في نشأته بحياة اللجوء الصعبة والقاسية كما كل سكان المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات، ولكنه مع ذلك تمكن من إتمام دراسته الجامعية حاصلًا على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية في غزة، وهناك ظهرت بدايات نشاطه، إذ ترأس الكتلة الطلابية الإسلامية خلال دراسته الجامعية، ما اعتبر تمهيدًا لأدوار قيادية مستقبلية لدوره في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ليصبح فيما بعد أحد أبرز القيادات رفقة محمد الضيف، رفيقه في حياة اللجوء، قبل أن يصبح رفيق السلاح.

قبل الأسر

بدأت أفكار يحيى السنوار بالظهور من خلال تأسيسه جهاز الأمن والدعوة “مجد” بعد أن قدم بعض الأفكار للشيخ الشهيد “أحمد ياسين” من منطلق رؤيته القائمة على كسر الاحتلال عبر القضاء على أدواته، لا سيما العملاء الذين يخترقون نسيج المجتمع الفلسطيني.

بدأ السنوار بملاحقة عملاء الاحتلال الإسرائيلي، ليتطور عملهم فيما بعد لملاحقة ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلي ذاتهم.

السنوار أسيرًا

ألقى الاحتلال الإسرائيلي القبض عليه في العام 1982 وسجن 6 أشهر بتهمة المشاركة بنشاطات أمنية ضد إسرائيل، كما اعتقل في العام 1985 لنحو 8 أشهر بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص بحركة “حماس”، لكن الحكم الأثقل صدر بحقه عام 1988 بالسجن لـ 4 مؤبدات يضاف إليها 30 سنة بتهم تأسيس جهاز أمني والمشاركة في تأسيس الجهاز العسكري الأول للحركة الذي عُرَف باسم “المجاهدون الفلسطينيون”.

تنقل السنوار بين سجون عدة على مدار 23 عامًا، واصل فيها دوره كقيادي بعد توليه قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى “حماس” في السجون لدورتين تنظيميتين، كما ساهم في إدارة المواجهة مع مصلحة السجون خلال سلسلة من الإضرابات عن الطعام، بما في ذلك إضرابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2004.

تعلم السنوار خلال سنوات سجنه اللغة العبرية بإتقان وأصدر ترجمات لكتاب “الشاباك بين الأشلاء”، لكارمي جيلون، وكتاب “الأحزاب الإسرائيلية عام 1992″ ، كما ألف رواية تحكي قصة النضال الفلسطيني ما بعد نكسة عام 1967 بعنوان “شوك القرنفل”، إضافة لكتاب “حماس: التجربة والخطأ” والذي تحدث فيه عن تجربة الحركة وتطورها منذ العام 1986، وانتهاء بكتاب “المجد” الذي رصد فيه عمل جهاز “الشاباك” في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحية الجسدية والنفسية.

صفقة وفاء الأحرار

23 عاما قضاها السنوار أسيرًا، وبرغم رغبة الاحتلال الذي أراد أن يبقيه في السجن حتى الممات، أجبرت حماس سلطات الاحتلال على الإفراج عنه في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، والتي تم فيها تحرير 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان في قبضة المقاومة.

لم يلبث السنوار كثيرا بعد تحريره ليشارك في الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية عام 2012، ليفوز بعضوية المكتب السياسي للحركة، إضافة لمهامه بالإشراف على الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام.

ثم ما لبث أن تم تعيينه مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لديها عام 2015، ليقود المفاوضات بشأنهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

ثلاث سنوات مضت بعد ذلك، قبل أن ينتخب يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عام 2017، الأمر الذي اعتبر بحسب متابعين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي فصلًا جديدا يحسم الصراع الداخلي في حركة المقاومة بين الجناحين العسكري والسياسي، فيما تنبأ معهد السياسات والإستراتيجية الإسرائيلية التابع لمركز “هرتسيليا” في تقرير حول شخصية السنوار أن يغير الرجل قواعد اللعبة مع إسرائيل، واعتبر أنه لا يمكن قراءة سلوكه في إطار الابتعاد عن الواقع، لأنه يعمل ضمن خيارات واعية ويتحرك على أساس التجارب ونتائجها.

عمل السنوار منذ انتخابه رئيًسا للحركة في قطاع غزة على تحسين العلاقات بين حركة حماس في غزة والضفة الغربية كما عمل على تطوير العلاقات مع مصر، وتجلى ذلك من خلال التوصل لاتفاقات حول الأوضاع المعيشية والأمنية والإنسانية والحدود مع قيادات أمنية مصرية.

معطيات اعتبرتها الحركة والمتابعون للشأن الداخلي الفلسطيني نجاحًا للسنوار على جميع الأصعدة، رشحه ليفوز بعد ذلك بدورة ثانية من رئاسة الحركة في القطاع عام 2021.

طوفان الأقصى

شنت المقاومة الإسلامية حماس تحت اسم عملية أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستهدفت المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة المحاصر وقالت الحركة إنها تأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، واعتبرت العملية أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، وكبدت الاحتلال خسائر جمة وقتلى بالمئات إضافة إلى عشرات الأسرى، وقامت إسرائيل بالرد، بإعلان “حالة الحرب” وأطلقت عملية عسكرية أسمتها “السيوف الحديدية”، وبدأت بقصف جوي مكثف على قطاع غزة، لتخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء بحسب السلطات في قطاع غزة، إضافة إلى آلاف الضحايا تحت الركام.

وضع الاحتلال الإسرائيلي رأس السنوار بعد عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول على رأس قائمة أولوياته باعتباره المدبر والمخطط للعملية ليقصف منزله، فيما لا يزال قادة الحكومة التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل تتوعد بتصفيته.