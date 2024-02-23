كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع بيان الحكومة المصرية عن “أكبر صفقة استثمار”؟

أثار البيان الغامض الصادر أمس الخميس عن مجلس الوزراء المصري بخصوص ما وصفه بأنه “أكبر صفقة استثمار”، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تقديم البيان أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، أو الكيانات الكبرى المشاركة فيها، أو العائد من المشروع.

رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، علق ساخرا من بيان الحكومة قائلا: “البيان المهم: عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي”.

البيان المهم : " عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي 😂 " https://t.co/p59dHqjeLF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024

وردًّا على تغريدة للكاتب محمد صلاح تقول إن المشروع الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هو “مشروع رأس الحكمة” وإن مصر ستجني 22 مليار دولار من المشروع، قال ساويرس متهكما: “طيب الله يخليك قول للحكومة علشان تقولنا ونتأكد”.

طيب الله يخليك قول للحكومة علشان تقولنا وًنتأكد …🤪 pic.twitter.com/Tbu10IW5v0 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024

أما الصحفي جمال سلطان فعلق على الإثارة التي سبقت بيان الحكومة من إطلاق إشارة “عاجل”، والوعود بتدفق العملة الصعبة، قائلا “يا أخي والله لو كان بيان شيفرة حرب ما كان يحتاج لهذا الإخراج السينمائي الفاشل، خيبكم الله”.

مجلس الوزراء المصري يطلق إشارة "عاجل"، وانتظروا بيانا مهما، ثم يظهر رئيس الوزراء ليقول أننا وافقنا على صفقة استثمارية كبيرة، ستؤدي إلى تدفق العملة الصعبة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد ذلك !! ـ يا أخي والله لو كان بيان شيفرة حرب ما كان يحتاج لهذا الإخراج السينمائي الفاشل، خيبكم الله — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 22, 2024

صاحب الحساب “راجي عفو الله” انتقد غموض البيان مغردا: “علشان الحسد وعيون أهل الشر”.

علشان الحسد وعيون اهل الشر 😁 — راجى عفو الله (@EmaarW) February 22, 2024

وغرد حساب آخر تحت اسم “عثمان صلاح” منتقدا نظرة الدولة إلى الشارع بأنه جاهل أو تحت الوصاية: “صفقة كبيرة كبيرة. بس من غير تفاصيل أو ازي نعرف إنها كبيرة. مش مهم. المهم إننا نعرف أنها كبيرة. اسمعوا الكلام. إحنا ها نعرف أكثر منهم أنها كبيرة وإلا صغيرة”.

صفقة كبيرة كبيرة. بس من غير تفاصيل أو ازى نعرف إنها كبيرة. مش مهم. المهم أننا نعرف كبيرة. اسمعوا الكلام. احنا ها نعرف اكتر منهم إنها كبيرة و إلا صغيرة. — O.Salah®️ (@OthmanSalah1) February 22, 2024

الإعلامي أسامة جاويش علق مغردا: “بعد 3 ساعات من الانتظار، ‏مجلس الوزراء نشر بيان شبه موضوع تعبير سنة خامسة ابتدائي”. واستطرد متسائلا: “مين الكيانات الاستثمارية الكبرى؟ ‏أيه شكل الاستثمارات؟ بيع ولا حق انتفاع؟ ‏أيه كم الاستثمارات؟ وازاي هيحل أزمة الدولار؟‏ أيه المقابل؟ رأس الحكمة ولا حاجة ثانية؟”.

بعد 3 ساعات من الانتظار مجلس الوزراء نشر بيان شبه موضوع تعبير سنة خامسة ابتدائي مين الكيانات الاستثمارية الكبرى؟ ايه شكل الاستثمارات ؟ بيع ولا حق انتفاع؟ ايه كم الاستثمارات ؟ وازاي هيحل أزمة الدولار؟ ايه المقابل؟ راس الحكمة ولا حاجة تانية؟

#بيان_هام_لمجلس_الوزراء pic.twitter.com/LmclfQGwmQ — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 22, 2024

الأمر لم يقتصر على منصة “إكس” بل امتد إلى موقع “إنستغرام” الذي غص بتعليقات ساخرة تتهكم على الحكومة باعتبارها “تغرد في عالم آخر مواز”. وتساءل آخرون ماذا استفاد المواطن من صفقات بيع ممتلكات الدولة غير الغلاء. ووصف آخرون الصفقة بـ”الفنكوش”.

هل تقضي “رأس الحكمة” على أزمة الدولار؟

في المقابل قال الإعلامي مصطفى بكري، المقرب من السلطة، إن رئيس الحكومة أعلن أن غدا الجمعة ستكون فيه مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، وستكون بداية القضاء على العديد من التحديات أبرزها أزمة الدولار والسوق السوداء.

وأضاف “الفترة المقبلة وحتى بداية شهر إبريل المقبل، ستكون هناك العديد من الصفقات، وتحقيق الإنجازات الاقتصادية التي ستصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد الرئيس السيسي”.