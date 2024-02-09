أشبه بقنبلة نووية.. هآرتس الإسرائيلية تنشر شهادات لصحفيين عائدين من غزة

“إنه أشبه بالتدمير بعد قنبلة ذرية”.. بهذه العبارة استهلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا نٌشر الخميس، يروي شهادات صحفيين وعسكريين عائدين من غزة، وما رأوه بأعينهم من الدمار الهائل الذي حل بالقطاع بعد 125 يوما من العدوان الإسرائيلي.

وعنونت الصحيفة التقرير بعبارة “فر الغزيون من منازلهم وليس لديهم مكان يعودون إليه.. إنه أمر لايعقل”، مشيرة إلى فرار 1.7 مليون فلسطيني من القصف الإسرائيلي بعدما تضررت معظم منازلهم أو دمرت بالكامل.

التقرير المصحوب في خلفيته بصور جوية بالأقمار الصناعية، لحجم الدمار في غزة، قال إن “الواقع الجديد الذي أحدثته عمليات القوات الإسرائيلية سيؤثر على المنطقة بأكملها لسنوات”.

وقال أحد الشهود لصحيفة هآرتس “واحدة من أكثر الأعمال الدرامية لإسرائيل في الحرب، التي اندلعت عقب هجوم حماس، هو تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم وتدمير مساحات كبيرة من القطاع”.

ضبابية الحرب وحجم الدمار

ونقلا عن “هآرتس” يقول باحثون من الولايات المتحدة إن الوقوف على التقديرات الدقيقة للدمار يعد مهمة صعبة في الوقت الراهن بسبب ضبابية الحرب، وقيود الجيش الإسرائيلي على دخول الصحفيين، ولكن من الممكن إنشاء خريطة للدمار باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، التي كشفت أن معظم الدمار يتركز في شمال القطاع، ولكن القتال المرير يدور أيضًا في جنوب غزة، كما هو موضح في بيانات الأقمار الصناعية.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي حذر من كارثة إنسانية وأمنية مع فرار 1.7 مليون فلسطيني ونزوح معظمهم إلى خيام في الجنوب على طول الحدود المصرية، وهو واقع سيشكل المنطقة لسنوات قادمة.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرامات من المتفجرات.