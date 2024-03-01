اختتام قمة الويب قطر 2024 بحضور أكثر من 15 ألف مشارك

اختتمت، مساء الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات “قمة الويب قطر 2024″، التي تعد أضخم حدث عالمي في مجال التكنولوجيا.

واستقطبت هذه النسخة الآلاف من الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وشارك في أعمال القمة أكثر من 15 ألف شخص من 118 دولة من جميع دول العالم، فيما مثلت 1043 شركة ناشئة 81 دولة.

وفي افتتاح القمة، أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تخصيص استثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في قطر والعالم.

وقالت كاثرين ماهر-الرئيس التنفيذي للقمة- إن المشاركة الكبيرة منذ اليوم الأول للقمة والمساهمة الكبيرة من المستثمرين والشركات كانت تعبيرًا عن فرص جديدة لتعزيز التواصل مع جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع التغيير من أنحاء العالم.

وتصدر موضوع الذكاء الاصطناعي جدول أعمال هذه النسخة من القمة التي ركزت بشكل غير مسبوق على الاستخدام التكنولوجي في أعمال الخير.

كما تضمنت القمة مسابقة لجمع رواد الأعمال الناشئين الأوائل عالميًا للتنافس على خشبة المسرح أمام مستثمرين عالميين معروفين.

وشارك في القمة أكثر من 401 مستثمر من 46 دولة، إضافة لبعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم، وهم المعنيون باستكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف إلى الجيل الجديد من الشركات الناشئة.

وعلى هامش القمة، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين العديد من المؤسسات وأبرز شركات التكنولوجيا على مستوى العالم.

كما لم تبتعد “قمة الويب قطر 2024″، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، عن هموم المنطقة وتطلعاتها.

ودعت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في كلمتها أمام القمة إلى وقف الحرب على قطاع غزة وعدم السماح بتراجع قضية فلسطين إلى الهامش، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الذين “يسعون للعيش بكرامة وأمان وللتحرر من الاحتلال وهو ما يعتبر حقوقًا بديهية”.