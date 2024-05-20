كيف أعرف أني حامل؟ الجزيرة مباشر تجيب عن أشهر سؤال لدى النساء

ثمة مجموعة متنوعة من الأعراض المبكرة للحمل ربما لا يدركها بعض الناس، كما أن اختبارات الحمل لا تظهر دائما النتائج الصحيحة على الفور، ولهذا فمن المهم التعرف على العلامات التي تشير إلى أن المرأة في الثلث الأول من الحمل.

وبطبيعة الحال، فإن شعور النساء بأعراض الحمل التقليدية، من دوار وإرهاق وغثيان، تزامنًا مع تأخر الدورة الشهرية، لا يكفي للجزم بوجود حمل فعلي، فقد يظهر الجسم أعراضا غريبة وغير شائعة في بداية الحمل، تنبه المرأة إلى أنها تحمل جنينا في رحمها.

ما هي الأعراض المبكرة للحمل؟

يقول الدكتور محمد العراقي، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن أعراض الحمل المبكرة عديدة، ومن أهمها تأخر الدورة عن موعدها مع استشعار ألم خفيف واحتقان بالثديين وتعدد مرات التبول، مشيرًا إلى أن تلك الأعراض تبدأ بإحساس بالرغبة في التقيؤ خاصة عند الاستيقاظ من النوم، والميل إلى النوم، والميل إلى بعض الأطعمة والروائح وكراهية أخرى.

ما الفرق بين أعراض الحمل المبكرة وأعراض الدورة الشهرية؟

وأشار العراقي في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، إلى أن أعراض الحمل المبكرة تتشابه إلى حد ما مع أعراض مجيء الدورة الشهرية، حيث تنشأ هذه الأعراض من زيادة هرمون البروجيستيرون خاصة على الثديين ومن احتقان الرحم، إلا أن مجيء الدورة غالبا ما يقترن بآلام وتقلصات أكثر أسفل البطن والظهر، فضلا عن تقلب في المزاج وظهور بعض البثور في الوجه والظهر.

وتختلف شدة التغيرات من امرأة إلى أخرى حسب تفاعل الجسم مع تغيرات الهرمونات ووضع الرحم وكفاءة المبيض وبعض الحالات المرضية مثل وجود البطانة الرحمية المهاجرة أوعدمه.

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ماذا تفعل الحامل للتخفيف من أعراض الحمل؟

وإضافة إلى أعراض الحمل المبكرة ومع تقدم الحمل تظهر أعراض أخرى مثل حرقة المعدة والإمساك وضيق النفس والدوخة وتورم القدمين وغيرها.

وللتقليل من التأثر بهذه الأعراض ينصح العراقي بتقليل كميات الطعام مع زيادة عدد الوجبات وإبعادها عن وقت النوم، مع رفع الوسادة أكثر وشرب كمية ماء كافية، فضلا عن الحرص على طبق السلطة أو الخضار والخبز الأسمر والانتظام في الذهاب لقضاء الحاجة.

كما ينصح الأطباء بممارسة الرياضة الخفيفة، والخروج من المنزل إلى المتنزهات والحدائق القريبة، وارتداء الملابس الفضفاضة، والانتقال من الاضطجاع إلى القعود إلى الوقوف بالتدرّج، ورفع القدمين كلما سنحت الفرصة.