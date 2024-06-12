عبد الفتاح السيسي.. رئيس مصر

عبد الفتاح السيسي هو رئيس جمهورية مصر العربية منذ عام 2014. ولد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 في القاهرة، وبدأ مسيرته العسكرية بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية المصرية عام 1977. تدرج في الرتب العسكرية والمناصب القيادية حتى وصل إلى منصب مدير المخابرات الحربية، ثم وزير الدفاع.

في يوليو/تموز 2013، قاد السيسي انقلابًا عسكريًا أدى إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر. بعد ذلك، تم ترقيته إلى رتبة مشير، وهي أعلى رتبة في الجيش المصري.

النشأة والحياة المبكرة

ولد عبد الفتاح السيسي في حي الجمالية بالقاهرة، وهو حي تقليدي قديم يقع بالقرب من منطقة خان الخليلي التاريخية. نشأ في أسرة مصرية متوسطة الحال وكان والده يمتلك متجراً تقليدياً للأثاث. تربى السيسي في بيئة محافظة، وكان يُعرف بالتزامه الديني منذ سن مبكرة.

التحق بالأكاديمية العسكرية المصرية وتخرج منها عام 1977، ليبدأ بذلك مسيرته العسكرية التي استمرت لعدة عقود.

خلال مسيرته، شغل السيسي عدة مناصب هامة، حيث تدرج في الرتب والمناصب حتى وصل إلى قيادة المخابرات الحربية، وهو المنصب الذي أكسبه خبرة واسعة وعلاقات قوية داخل المؤسسة العسكرية.

بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية، تلقى السيسي تعليمًا عسكريًا متقدمًا، حيث حصل على ماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية في عام 1992، كما درس في الولايات المتحدة، وتلقى تدريبًا في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي.

تأثر السيسي ببيئته المحافظة وتربيته الدينية، وهو ما انعكس في نهجه القيادي والأسلوب الذي تبناه خلال مسيرته العسكرية والسياسية. انخرط في الحياة العسكرية بسرعة وأثبت كفاءة في المناصب التي شغلها، مما ساعده على التقدم سريعًا في الرتب.

المسيرة العسكرية

تخرج عبد الفتاح السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية عام 1977، لينضم إلى سلاح المشاة، ثم تدرج في الرتب والمناصب داخل الجيش، مع التركيز على التدريب والتعليم العسكري المتقدم.

حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في مصر، وأكمل دورة الأركان العامة في كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، ثم حضر دورة تدريبية في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في كارلايل، بنسلفانيا.

شغل مناصب قيادية متعددة في القوات المسلحة، منها قائد كتيبة مشاة وقائد لواء مشاة ميكانيكي، ثم تم تعيينه ملحقًا عسكريًا في المملكة العربية السعودية، مما أكسبه خبرة دولية وعلاقات إقليمية.

في عام 2010، تم تعيينه مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، وهو منصب حيوي داخل الجيش المصري. في هذا الدور، تولى السيسي مسؤولية جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية الهامة.

وفي أغسطس 2012، عينه الرئيس محمد مرسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير حسين طنطاوي.

في 3 يوليو 2013، قاد السيسي انقلابًا عسكريًا عزل الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد احتجاجات واسعة في البلاد. وبعد الانقلاب، تمت ترقية السيسي إلى رتبة مشير، وهي أعلى رتبة في الجيش المصري، في يناير/كانون الثاني 2014.

الصعود إلى السلطة

في يونيو/حزيران 2013، اندلعت احتجاجات ضخمة ضد حكم الرئيس مرسي، حيث طالبت فئات عدة من المصريين بتنحيه عن السلطة على وقع أزمات اقتصادية متواترة شهدتها البلاد.

وفي 3 يوليو/تموز 2013، أعلن السيسي عزل مرسي من منصبه بعد أن أصدر بيانًا نيابة عن الجيش أكد فيه أن “المؤسسة العسكرية تستجيب لمطالب الشعب”. وحظي هذا الانقلاب العسكري بدعم شعبي كبير، ولكنه أثار أيضًا انتقادات واسعة من جماعة (الإخوان المسلمين) والعديد من الدول والمنظمات الدولية.

بعد الانقلاب، تولى السيسي إدارة البلاد بشكل فعلي رغم أن رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، تم تعيينه رئيسًا مؤقتًا، لتبدأ حملة قمع واسعة ضد (الإخوان المسلمين) والمعارضين السياسيين، مما عزز من سيطرته على الأوضاع في البلاد.

في مارس/آذار 2014، أعلن السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع وترشحه لرئاسة الجمهورية. وفي حملته الانتخابية، وعد بتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وفي مايو/أيار 2014، فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة من الأصوات، في انتخابات شهدت إقبالًا ضعيفًا نسبيًا، وتم تنصيبه رئيسًا لمصر في يونيو/حزيران 2014.

فترة الرئاسة

شهدت فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، التي بدأت في عام 2014، ولاتزال مستمرة، تغييرات كبيرة في مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفيما يلي أبرز ملامح هذه الفترة.

الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن تخفيض دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وفرض ضرائب جديدة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل العجز في الموازنة.

كما تم تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، شملت توسعة قناة السويس، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق، فضلا عن إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة (العلمين الجديدة).

السياسة الداخلية والأمن

شن السيسي حملات عسكرية وأمنية ضد “الجماعات المتطرفة” في سيناء ومناطق أخرى من مصر. وكان لهذه الحملات تأثير ملموس في تقليص نشاط “الجماعات الإرهابية”، لكنها واجهت انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما ركزت حكومته على إعادة الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011، مما أدى إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية.

حقوق الإنسان والحريات المدنية

اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية، بما في ذلك حبس عدد كبير من النشطاء والصحفيين والسياسيين، وواجه السيسي انتقادات دولية بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد.

كما شهدت فترة حكمه تضييقًا على حرية الصحافة والإعلام، حيث أغلقت العديد من المنافذ الإعلامية وتم اعتقال صحفيين ومعارضين.

السياسة الخارجية

عمل السيسي على تعزيز علاقاته مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، الذين قدموا دعمًا ماليًا كبيرًا لمصر. وحافظت مصر على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما سعت مصر للعب دور أكبر في القضايا الإقليمية، مثل النزاع الليبي والقضية الفلسطينية.

الانتخابات والولاية الثانية

في عام 2018 أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات كانت نتيجتها محسومة بشكل كبير، نظرًا لغياب المنافسة الحقيقية بعد انسحاب أو اعتقال عدد من المرشحين المحتملين.

التعديلات الدستورية

وفي 2019، أُجريت تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات الرئيس وتوسيع دور الجيش في الحياة السياسية.

التنمية الاجتماعية

قامت الحكومة بمبادرات لتحسين الظروف المعيشية، مثل برنامج (تكافل وكرامة)، والذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة.

وركزت السياسات الحكومية أيضًا على تطوير قطاعي الصحة والتعليم، بما في ذلك حملة القضاء على فيروس “سي” وتحديث المناهج التعليمية.

التحديات الاقتصادية

رغم الإصلاحات الاقتصادية، لا تزال مصر تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الانتخابات والولاية الثالثة

في ديسمبر/كانون الأول أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة تمتد حتى 2030 بعد حصوله على نحو 90% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وعقب الإعلان، وعد السيسي باستكمال “الحوار الوطني” بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر وبناء “الجمهورية الجديدة” و”استنفار كل الجهود للحليولة دون استمرار الحرب على غزة”.

وحاول البرلماني السابق أحمد الطنطاوي أن ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.