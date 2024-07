جوش شابيرو.. الصعود السياسي من بنسلفانيا إلى ترشيحات البيت الأبيض

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين 2024، لا يزال العديد من مندوبي بايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي مرتبطين بحملته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وأصبح أحد السيناريوهات المطروحة أن تصبح هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي بديلًا لبايدن، وأن يكون حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو نائبًا لها.

وُلِد جوش شابيرو في 20 يونيو/حزيران عام 1973، في كانساس سيتي، بولاية ميسوري، ونشأ في مقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، وتخرج في المدرسة الثانوية بأكاديمية أكيبا العبرية عام 1991.

كان والده طبيب أطفال، وكانت والدته معلمة. وقد ألهمت حياتهما الشخصية جوش للدخول في مجال الخدمة العامة، ومنذ سن مبكرة، أدرك أن هذا المجال هو الطريقة التي يريد أن يقضي بها حياته المهنية.

بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة روتشستر، ذهب للعمل في الكابيتول ضمن طاقم السيناتور كارل ليفين، والنائب بيتر دويتش، والسيناتور روبرت توريشيلي، والنائب جو هوفيل.

وأثناء وجوده في واشنطن العاصمة، التحق شابيرو بقسم القانون بجامعة جورج تاون. وحصل على درجة الدكتوراة عام 2002، وهو متزوج من لوري شابيرو، ولديهما أربعة أطفال.

وقد حصلت لوري شابيرو على درجة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا والسياسة العامة من جامعة جورج واشنطن، وكانت الخطوة الأولى في حياتها المهنية في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث عملت لوري أثناء إدارة بيل كلينتون.

وخلال فترة عملها في البيت الأبيض، عملت على سياسات تحفيز الابتكار الاقتصادي وعملت على سد الفجوة الرقمية الناشئة. كما عملت لوري مع لجنة استشارية لتكنولوجيا المعلومات تابعة للرئيس، وكانت حلقة وصل بين اللجنة والبيت الأبيض.

تشغل لوري حاليًّا منصب الرئيس الفخري لائتلاف سرطان الثدي في بنسلفانيا، كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة متحف فيلادلفيا للفنون.

فاز شابيرو بأول انتخابات له لمجلس النواب في ولاية بنسلفانيا في الدائرة 153 عام 2004، حيث خدم في لجان التخصيصات، والمالية، والتأمين، والقضاء، وفي حكومة الولاية.

في عام 2012، ترشح لمقعد مفوض مقاطعة مونتغومري وفاز به، وكان من المؤيدين الأوائل لباراك أوباما، ورد له أوباما الجميل، فدعمه في حملته الانتخابية لمنصب النائب العام لولاية بنسلفانيا عام 2016. وفاز بالمنصب بفارق نقطتين عن السيناتور جون رافرتي آنذاك.

وفي الانتخابات التمهيدية لعام 2020 لإعادة انتخابه، حصل شابيرو على فترة ولاية أخرى بفوزه بفارق خمس نقاط على هيذر هايدلباو من الحزب الجمهوري.

تضمنت فترة تولي شابيرو منصب النائب العام العديد من المبادرات البارزة، ففي عام 2018، أصدر تقرير هيئة محلفين كبرى يوضح الاعتداء الجنسي على القاصرين من قبل القساوسة الكاثوليك والخطوات التي اتخذها قادة الأبرشية للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها.

وقام مكتب شابيرو بصياغة العديد من التوصيات لطريقة تعامل إدارة حماية البيئة بالولاية مع صناعة النفط والغاز غير التقليدية.

وانضم إلى العديد من المدعين العامين الآخرين في الولاية للوصول إلى تسوية بمليارات الدولارات مع شركات تجارة مواد الأفيون عام 2021 لدورها في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات.

فاز شابيرو في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عندما ترشح لمنصب حاكم الولاية، ثم واجه السيناتور الجمهوري دوج ماستريانو في انتخابات نوفمبر 2022، وجمع شابيرو ثمانية أضعاف أموال الحملة التي جمعها ماستريانو، وفاز بالسباق بفارق 12% ليصبح الحاكم الثامن والأربعين لولاية بنسلفانيا، وحصل نائبه أوستن ديفيس، على لقب أول نائب حاكم أسود لولاية بنسلفانيا.

وأثناء فترة حكمه للولاية أصدر عدة مراسيم لإزالة متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية لشغل 65 ألف وظيفة حكومية في ولاية بنسلفانيا.

وأصدر أمرًا لموظفي السلطة التنفيذية بالعودة إلى العمل الشخصي. كما أعرب عن دعمه للجهود التي يقودها الجمهوريون لتوسيع نطاق اختيار المدارس في الولاية.

وفي صيف عام 2023، تحرك شابيرو بقوة وفاعلية نحو إصلاح سريع لانهيار جزء من الطريق السريع رقم 95 في فيلادلفيا. وانتهت المهمة في غضون أسبوعين، وهو ما زاد من أسهمه بين المواطنين.

وعمل شابيرو على إصلاح نظام التعليم العالي في الولاية، وتوسيع فرص تدريب وتطوير القوى العاملة، وإعادة هيكلة سياسات اقتصاديات الطاقة لتلبية أهداف خفض الكربون مع الاعتراف بالدور الذي ستستمر صناعات الوقود الأحفوري في الولاية في القيام به في المستقبل المنظور.

فوز شابيرو في انتخابات حاكم الولاية عام 2022 بفارق 15%، وسجله في الادعاء العام، يجعله من أكثر الشخصيات السياسية شهرة في الولايات المتأرجحة الرئيسية بالنسبة للديمقراطيين.

ولكن لم تخل فترة توليه منصب حاكم الولاية من الجدل، فقد تأخرت أول ميزانية تفاوض عليها شابيرو، مع مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون، مدة ستة أشهر تقريبا.

تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض أنصاره لإطلاق نار خلال تجمع جماهيري في غرب ولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز 2024، وفي اليوم التالي للحادثة عقد شابيرو، باعتباره حاكم الولاية التي شهدت المحاولة، مؤتمرا صحفيا للدعوة علنًا إلى السلام وتخفيف حدة الخطاب السياسي.

وقال إن محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية، مضيفًا أن الخلافات السياسية لا يمكن معالجتها عبر العنف. وأضاف شابيرو أن “أحداث ليلة أمس كانت صادمة للمجتمع، وأن كل القادة الآن مطالبون بتجاوز خطاب الكراهية، وأن معالجة الانقسامات الحالية لا ينبغي أن تتم إلا عبر العملية السياسية”.

واصل جوش شابيرو دعم الرئيس جو بايدن علنًا في أعقاب الأداء الضعيف له في المناظرة الرئاسية التي تمت في 27 يونيو/حزيران 2024، قائلًا: “إن الديمقراطيين يجب أن يتوقفوا عن القلق ويبدؤوا في العمل”.

وأصدر شابيرو بيانًا أشاد فيه بالمسيرة الطويلة لبايدن في السياسة، وقال: “الرئيس بايدن وطني خدم بلادنا بشرف في مجلس الشيوخ نائبًا للرئيس، وهو أحد أكثر الرؤساء أهمية في التاريخ الحديث”.

وأضاف: “لقد أنجز الرئيس بايدن قدرًا لا يصدق من العمل لدفع بلادنا إلى الأمام، والدفاع عن ديمقراطيتنا، وحماية الحرية الحقيقية. أنا فخور بالعمل إلى جانبه، وأنا ممتن لقيادته والتزامه الثابت بتقديم الأفضل لولاية بنسلفانيا”.

ومع تنحي بايدن، أصدر شابيرو بيانًا يؤيد فيه ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئاسة، قائلًا: “أفضل طريق للمضي قدمًا للحزب الديمقراطي هو الاتحاد بسرعة خلف نائبة الرئيس هاريس وإعادة التركيز على الفوز بالرئاسة”.

وقال شابيرو في بيان على حسابه بمنصة إكس: “سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في انتخاب كامالا هاريس الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة”.

The contrast in this race could not be clearer and the road to victory in November runs right through Pennsylvania – where this collective work began.

I will do everything I can to help elect @KamalaHarris as the 47th President of the United States. pic.twitter.com/sqCkiAmCV7

— Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) July 21, 2024