جافين نيوسوم.. حاكم كاليفورنيا الطامح للرئاسة الأمريكية

يُعد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم من أبرز الأسماء التي تردد في الولايات المتحدة ترشيحها لخلافة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووصفت وكالة رويترز نيوسوم بأنه النجم الصاعد في الحزب الديمقراطي، الذي يتوقع العديد من المراقبين أنه قد يسعى للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

جاء نيوسوم في المركز الثالث بين المرشحين الديمقراطيين من بدائل بايدن في استطلاع رويترز/ إبسوس من حيث أداؤهم في مواجهة ترامب، وخسر بفارق ثلاث نقاط مئوية، وهو ما يدخل ضمن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع (البالغ 3.5%)، مسجلًا نسبة 39% مقابل 42% لترامب.

ولد جافين كريستوفر نيوسوم في سان فرانسيسكو في 10 أكتوبر/تشرين 1967، وحصل على منحة دراسية جزئية من جامعة سانتا كلارا، حيث تخرج عام 1989 وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية، بحسب موقع مكتبة ولاية كاليفورنيا.

بعد تخرجه من سانتا كلارا، عمل نيوسوم فترة وجيزة في المبيعات والعقارات قبل أن يفتح متجرًا لبيع النبيذ بالتجزئة عام 1992 في سان فرانسيسكو، ونمت أعماله حتى كوّن مجموعة “PlumpJack”، التي تضم مطاعم ومنتجعات فاخرة ومصانع نبيذ في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وهو متزوج من جينيفر سيبيل، ولديهما أربعة أولاد: مونتانا، وهانتر، وبروكلين، وهوتش.

انخرط نيوسوم في السياسة عام 1995 متطوعًا في حملة ويلي براون لمنصب عمدة سان فرانسيسكو، حيث قام العمدة بتعيينه في لجنة وقوف السيارات والمرور، وعينه عام 1997 في مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو.

ثم تم انتخاب نيوسوم في إدارة سان فرانسيسكو قبل الترشح لمنصب العمدة فيها عام 2003، وفي عام 2004، تصدر نيوسوم عناوين الصحف الوطنية عندما تحدى الحظر الذي تفرضه كاليفورنيا على زواج المثليين من خلال توجيه كاتب مقاطعة مدينة سان فرانسيسكو لإصدار تراخيص الزواج لهم.

وبعد هذا القرار شهدت الولاية ارتفاعًا ملحوظًا لهذا الزواج من 12 فبراير/شباط إلى 11 مارس/آذار 2004، حيث أكدت المؤسسة الخاصة بالزواج في سان فرانسيسكو تسجيل نحو 4000 حالة زواج مثلي.

في 21 إبريل/نيسان 2009، أعلن نيوسوم ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وبذل جهدًا كبيرًا وقام بالعديد من المشاريع من أجل الفوز، خاصة في ظل مواجهة صعبة من الحاكم السابق جيري براون، وحصل نيوسوم على مساندة ودعم كبير من بيل كلينتون، الذي كان خصمًا لبروان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 1992. لكنه أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2009، انسحابه من السباق الانتخابي لهذا المنصب، وفي عام 2010 تم انتخابه نائبًا لحاكم كاليفورنيا، وأعيد انتخابه عام 2014.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تم انتخاب جافين نيوسوم ليكون الحاكم الأربعين لولاية كاليفورنيا، وأدى اليمين الدستورية في يناير/كانون الثاني 2019. وكان أول قراراته فرض حظر على عمليات الإعدام، متحديًا العديد من المقترحات التي دعمت عقوبة الإعدام ووضعت قيودًا على الاستئنافات.

وفي 11 مارس/آذار 2020، كان نيوسوم أول حاكم يفرض قيودًا صارمة ويعلن حالة الطوارئ في مواجهة وباء كورونا، وتضمنت إجراءاته أمرًا لمعظم سكان الولاية بالبقاء في المنازل، وفي مايو/أيار 2020 بدأت ولاية كاليفورنيا في تخفيف القيود.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حرّك الجمهوريون في ولاية كاليفورنيا حملة لسحب الثقة من نيوسوم، وخاصة بعد أن تم تصويره في حفل عشاء، وكان الضيوف بلا أقنعة، في وقت كان يحث فيه الناس على البقاء في منازلهم وارتداء الأقنعة إذا لزم الخروج إلى الأماكن العامة.

وتم الحصول على توقيعات كافية لإجراء انتخابات سحب الثقة، لكنه تحدى 46 مرشحًا في انتخابات سبتمبر/أيلول 2021، وتعامل مع القضية على أنها معركة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يدعم مرشحًا يمينيًّا في مواجهة نيوسوم.

وصوت سكان كاليفورنيا بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، لإبقاء نيوسوم في منصبه، رافضين محاولة الجمهوريين لعزله عبر استفتاء خاص بإلزامية وضع الكمامات وعمليات الإغلاق التي فرضت لمكافحة “كوفيد-19”.

تمثلت أهم أولويات نيوسوم في إدارته لولاية كاليفورنيا في معالجة مشكلة التشرد وبناء المزيد من المساكن، والحفاظ على أمن الولاية، وإيجاد فرص للجميع، وبناء ولاية أكثر صحة، والدفاع عن الحقوق المدنية، وحماية البيئة، والوصول إلى المدارس الجيدة على جميع المستويات، والعدالة.

كما أنه من المدافعين عن زواج المثليين، والسيطرة على الأسلحة، وإلغاء تجريم الماريغوانا.

بدأت المواجهة بين ماسك ونيوسوم بعد أن وقع نيوسوم على قانون يحظر على المدارس في كاليفورنيا إبلاغ الوالدين بأي تغيير للهوية الجنسية لطلبة المدارس بدون موافقة الطفل، وأصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تبنّت هذا التشريع.

وعلى خلفية توقيع القانون كتب ماسك: “هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير. هذا القانون، والعديد من القوانين التي سبقته، هو هجوم على العائلات والشركات، وبالتالي فإن شركة سبيس إكس تنقل مقرها الرئيسي من هوثورن في كاليفورنيا إلى ستاربيس في تكساس”.

وأضاف ماسك: “لقد أوضحت للحاكم نيوسوم منذ حوالي عام أن قوانين من هذا النوع ستجبر عائلات كاليفورنيا على مغادرة الولاية لحماية أطفالهم”، وأشار ماسك إلى أنه نتيجة للقانون الموقع “سوف تنتقل الكثير من العائلات من كاليفورنيا” لأنه لن يرغب أحد في المخاطرة بأن تأخذ السلطات أطفالهم”.

ومع محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، خرج إيلون ماسك مؤكدًا دعمه لترامب في الانتخابات المقبلة، وتخصيص 45 مليون دولار شهريا لحملته، حسب المصادر الإعلامية الأمريكية.

وهنا اتهمه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي بأنه “ثنى ركبته” أمام المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، فقام ماسك في 16 يوليو/تموز 2024، بالرد عليه على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، قائلا إن “المسيرة السياسية لجافين قد انتهت”.

في 21 يوليو/تموز وبعد إعلان الرئيس الأمريكي بايدن تنحيه عن الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أعلن جافين نيوسوم، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئاسة الولايات المتّحدة.

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أنّه “في الوقت الذي تتعرّض فيه ديمقراطيتنا للخطر ومستقبلنا موجود فيه على المحكّ، لا أحد أفضل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للدفاع عن القضية ضدّ رؤية دونالد ترامب الظلامية، ولقيادة بلادنا في اتّجاه أكثر صحة”.

وأضاف أنّ هاريس “قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف”.

Tough. Fearless. Tenacious.

With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024