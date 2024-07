كيف رد الأتراك على تحذير إسرائيل لأردوغان من مصير صدام حسين؟

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، التي حذر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حالة من الغضب سواء بين المسؤولين أو بين المواطنين الأتراك على وسائل التواصل.

وقال كاتس على حسابه بمنصة إكس “أردوغان يسير على خطى صدام حسين، ويهدد بمهاجمة إسرائيل. عليه أن يتذكر ماذا حدث هناك، وكيف انتهى الأمر”.

وكان أردوغان قد قال في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه “ماذا كان وضع الصادرات والواردات من الصناعات الدفاعية؟ وإلى أين وصلنا؟ لا ينبغي أن تغرنا أي من هذه الأمور. يجب أن نكون أقوياء جدا حتى لا تستطيع إسرائيل أن تلعب مع فلسطين بمثل هذه الأمور”.

وأضاف “كما دخلنا إلى كاراباخ، وكما دخلنا إلى ليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه معهم. لا يوجد شيء يمنعنا من ذلك. فقط يجب أن نكون أقوياء لكي نستطيع اتخاذ هذه الخطوات، وإذا قلنا شيئا نفعله. فقد قطعنا العلاقات التجارية وكل العلاقات مع إسرائيل”.

وردا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الرئيس أردوغان أصبح صوت الضمير الإنساني، والذين يحاولون إسكات صوت الحق على رأسهم الدوائر”.

وأضاف “التاريخ يُظهر أن النتائج ستكون واحدة لكل مرتكبي الإبادة الجماعية وداعميها”.

وقال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون على منصة إكس “محاولات إسرائيل للتستر على جرائمها عبر مهاجمة الرئيس أردوغان لن تجدي نفعا”.

وأضاف “على داعمي الحكومة الإسرائيلية الشعور بالعار والخجل من أنفسهم، لأن دعمهم يسهّل ارتكاب إسرائيل التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين، ويدفعها إلى القيام بالمزيد من الجرائم المرعبة”.

وشدد على أن بلاده ستواصل دعمها فلسطين، ولن تسمح لأحد بتلقينها الدروس أو التجرؤ على إطلاق التهديدات ضدها.

