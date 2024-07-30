كيف رد الأتراك على تحذير إسرائيل لأردوغان من مصير صدام حسين؟

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، التي حذر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حالة من الغضب سواء بين المسؤولين أو بين المواطنين الأتراك على وسائل التواصل.

وقال كاتس على حسابه بمنصة إكس “أردوغان يسير على خطى صدام حسين، ويهدد بمهاجمة إسرائيل. عليه أن يتذكر ماذا حدث هناك، وكيف انتهى الأمر”.

تهديدات الرئيس التركي لإسرائيل

وكان أردوغان قد قال في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه “ماذا كان وضع الصادرات والواردات من الصناعات الدفاعية؟ وإلى أين وصلنا؟ لا ينبغي أن تغرنا أي من هذه الأمور. يجب أن نكون أقوياء جدا حتى لا تستطيع إسرائيل أن تلعب مع فلسطين بمثل هذه الأمور”.

وأضاف “كما دخلنا إلى كاراباخ، وكما دخلنا إلى ليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه معهم. لا يوجد شيء يمنعنا من ذلك. فقط يجب أن نكون أقوياء لكي نستطيع اتخاذ هذه الخطوات، وإذا قلنا شيئا نفعله. فقد قطعنا العلاقات التجارية وكل العلاقات مع إسرائيل”.

ردود رسمية تركية رفضا للتصريحات الإسرائيلية

وردا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الرئيس أردوغان أصبح صوت الضمير الإنساني، والذين يحاولون إسكات صوت الحق على رأسهم الدوائر”.

وأضاف “التاريخ يُظهر أن النتائج ستكون واحدة لكل مرتكبي الإبادة الجماعية وداعميها”.

Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 28, 2024

وقال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون على منصة إكس “محاولات إسرائيل للتستر على جرائمها عبر مهاجمة الرئيس أردوغان لن تجدي نفعا”.

وأضاف “على داعمي الحكومة الإسرائيلية الشعور بالعار والخجل من أنفسهم، لأن دعمهم يسهّل ارتكاب إسرائيل التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين، ويدفعها إلى القيام بالمزيد من الجرائم المرعبة”.

وشدد على أن بلاده ستواصل دعمها فلسطين، ولن تسمح لأحد بتلقينها الدروس أو التجرؤ على إطلاق التهديدات ضدها.

Our President Erdoğan has devoted his life to fighting injustice and cruelty. He has always been on the side of the persecuted and the wronged. He has proudly, resolutely and stubbornly offended the oppressors. Those who dare threaten him do so at their own peril. This is not a… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2024

بينما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك وزير الخارجية الإسرائيلي بـ”النازي الكامل”، موضحا “هو لم يتجاوز حدوده فقط بالتصريحات التي أطلقها تجاه رئيسنا الذي يدافع عن القيم الإنسانية والسلام، بل كشف أيضا أنه نازي كامل”.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların… pic.twitter.com/hKssacOOot — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 29, 2024

المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية سنان أوغان أدان تصريحات الوزير الإسرائيلي، وكتب على منصة إكس “أدين بشدة التصريحات البشعة لوزير الخارجية الإسرائيلي الذي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بقصف المستشفيات والمدارس والمنازل والمساجد، وهو كان يعلم أن آلاف المدنيين سيموتون، كما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين”.

Binlerce sivilin öleceğeni bile bile hastaneleri, camileri, evleri, okulları bombalayıp onbinlerce Filistinlinin ölümüne sebep olarak soykırım suçu işleyen İsrail’in zevzek dışişleri bakanınının Cumhurbaşkanı Sn. @RTerdogan ‘a yönelik hadsiz açıklamaları sebebiyle şiddetle… pic.twitter.com/TYWbqgzstR — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) July 29, 2024

ردود فعل شعبية

قال عبد الله أوزتورك “هذا ما كنا نحتاج إليه. رئيس قوي صنع دولة قوية قادرة على مواجهة إسرائيل. أتمنى أن نعيد أمجاد أجدادنا العثمانيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء القدس وكل شبر في الأراضي العثمانية”.

وقالت غول بهار أرسلان “الإسرائيليون الذين كسروا أذرعهم وأرجلهم لتجنب الالتحاق بالجيش يتحدونا. لا تنسوا، الحرب هي عرس الأتراك”.

Orduya katılmamak icin kolunu bacağını kıran İsrailliler bize meydan okuyormuş… Unutmayın!#Savaş Türk'ün Düğünüdür 🇹🇷 ————

Tel Aviv Recep Tayyip Erdoğan Saddam Hüseyin Turks Bahadır Yenişehirlioğlu Vergi #MilletYasayaEvetDiyor Haşema #Turkey Polis Rusya pic.twitter.com/xMxsQ1VLo4 — Gülbahar ARSLAN (@gulbahar_arsln) July 29, 2024

وشدد أحمت يلماز على جاهزية الشباب للدفاع عن وطنهم، قائلا “نحن دائما على استعداد للموت من أجل الوطن، وكل يوم نقدم شهداء لحماية ترابنا، وفلسطين هي ميراث الأجداد، وجاءت اللحظة التي يهدد فيها رئيس تركي إسرائيل”.

تصريحات مبتورة

من جانبه، قال الصحفي المتخصص في الشأن التركي سمير العركي، للجزيرة مباشر، إن جزءا أساسيا من الجدل الذي حدث، يعود إلى أن بعض وسائل الإعلام وحسابات المؤثرين نقلت تصريحات أردوغان مبتورة.

وأوضح العركي أن أردوغان قال جملتين مهمتين؛ الأولى “قد نفعل”، والثانية “لا بد من امتلاك القوة الكافية، وتركيا لا تزال تستكمل صناعاتها الدفاعية، وأهمها على الإطلاق استكمال صناعة المقاتلة الوطنية”.

وأضاف “رغم هذا، فهذه التصريحات مهمة للغاية كي تدرك إسرائيل أنها ليست متفردة بالمنطقة، خاصة في ظل الصمت العربي، وأن المنطقة بالكامل قد تنفجر فيها الأوضاع يوما ما”.

من جهة أخرى، قال إبراهيم كايا إن “تصريحات الوزير الإسرائيلي دفعتني إلى التفكير فيمن كان السبب في دمار العراق وشن هذه الحرب للانتقام من الرئيس الراحل صدام حسين، فهو الوحيد الذي ضرب إسرائيل في ذلك الوقت، وكان يشكل خطرا على الاحتلال بالشرق الأوسط”.

وأضاف “فيما يخص تصريحات رئيسنا، فيوما ما ستتحقق، لأن نهاية هؤلاء الجزارين (إسرائيل) باتت قريبة”.