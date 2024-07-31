عائلة إسماعيل هنية.. مسيرة من العطاء وركب من الشهداء

استشهد، فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) وأحد أبرز زعمائها التاريخيين إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء اغتيال هنية بعد سلسلة من الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية لعائلة هنية التي لا تزال تقيم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق وصرح الشهيد إسماعيل هنية ولقبه (أبو العبد)، بأن ما لا يقل عن 60 فردًا من عائلته قد استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، لافتًا إلى أن جميع الشعب في غزة دفع الثمن باهظًا من بينهم عائلته.

أبناء هنية وأحفاده الشهداء

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، وتحديدًا في 10 أبريل/نيسان الماضي، اغتالت غارة إسرائيلية أولاد هنية الثلاثة حازم ومحمد أمير بينما كانوا في زيارة عائلية في ممدينة غزة بمناسبة العيد، كما استشهد معهم عدد من أحفاده.

وادعت إسرائيل آنذاك أن أولاد هنية كانوا في طريقهم إلى نشاط مسلح، وأنهم أعضاء في كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة-، وهو ما نفاه هنية، كما نفته بطبيعة الحال وجود أطفال رفقتهم في السيارة المدنية التي قصفها الاحتلال.

صبر وثبات

وقال هنية، الذي استقبل نبأ استشهاد أولاده برباطة جأش خلال جولة لزيارة جرحى غزة في قطر، إن مصالح الشعب الفلسطيني مقدمة على أي شيء، وأن “أبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب”، مشيرًا إلى استمراره من أجل التوصل لصفقة لإنهاء الحرب على غزة.

هكذا يتلقى قادة الجهاد والمقاومة نبأ استشهاد ذويهم وأبنائهم وأحفادهم صابرين محتسبين ثابتين راضين مرضيين..

القائد المجاهد إسماعيل هنية يستقبل نبأ استشهاد مجموعة من أولاده وأحفاده وذويه..

سلام الله عليهم في الأولين والآخرين..

pic.twitter.com/jM1To369zL — د. حمود عبدالله الأهنومي (@HamoodAlahnomi) April 10, 2024

أشقاء هنية وأبنائهم

وبعد نحو أسبوعين من بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد عدد من أفراد عائلة هنية، واستهدفت غارة إسرائيل، منزل شقيقه، وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية وقتئذ استشهاد أبناء شقيقه.

وكتب براء، الأكاديمي الفلسطيني، ونجل القيادي الشهيد نزار ريان “بأسمى معاني الفخر أهنئ القائد الكبير إسماعيل هنية، باستشهاد كوكبة من بيت أخيه”.

بأسمى معاني الفخر والاعتزاز، والمناصرة والولاء أهنئ فخر الأمة، القائد الكبير إسماعيل هنية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس باستشهاد كوكبة من بيت أخيه، وهم: ابن أخيه الشهيد عبد الخالق هنية (أبو مالك)

وابنه الشهيد الطفل خالد عبد الخالق هنية

وابنا أخته الشهيد الطفل محمد حجازي… — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 20, 2023

وأوضح نزار في منشور على منصة إكس، أن الشهداء هم “ابن أخيه الشهيد عبد الخالق هنية، وابنه الشهيد الطفل خالد عبد الخالق هنية، وابنا أخته الشهيد الطفل محمد حجازي والشهيد أحمد حجازي”

وأضاف نزار “كذلك نهنئ القائد الكبير باستشهاد ابنة أخته الشهيدة إلهام عياش التي استشهدت مع زوجها وأبنائها وأقاربهم من عائلة أنشاصي الكرام في عشرة من الشهداء”.

وفي 24 يونيو/حزيران، استشهد 10 أشخاص من عائلة هنية، بينهم شقيقته زهر هنية، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي أعقاب هذه الغارة، أكد الشهيد إسماعيل هنية أن استهداف عائلته لن يثني المقاومة أو يغير موقفها، كما أكد أنه لا فرق بين دماء عائلته ودماء غيرها من الفلسطينيين.

📸 #صور | ركام بيت عائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ،والذي استهدفته طائرات الاحتلال صباح اليوم. pic.twitter.com/E3UfVwHbtn — وكالة فلسطين اليوم الإخبارية (@paltodaynews) June 25, 2024

وقال “دماء الشهداء تطالبنا بألا نساوم وألا نهادن وألا نغير ولا نبدل ولا نضعف ولا نيأس، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة، بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها”.

اضطهاد واعتقال

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح هنية (57 عامًا) شقيقة إسماعيل لمدة شهر من مدينة بئر السبع، قبل أن تنقلها إلى الحبس المنزلي.