تقارير|قطاع غزة

عائلة إسماعيل هنية.. مسيرة من العطاء وركب من الشهداء

هنية لحق بأبنائه وأحفاده وعدد كبير من أفراد عائلته الشهداء

هنية لحق بأبنائه وأحفاده وعدد كبير من أفراد عائلته الشهداء (منصات التواصل)
31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202401:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد، فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أبرز زعمائها التاريخيين إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء اغتيال هنية بعد سلسلة من الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية لعائلته التي لا تزال تقيم في قطاع غزة أو في الداخل المحتل.

هنية مع أسرة ابنه الشهيد حازم (منصات التواصل)

وسبق أن صرَّح الشهيد إسماعيل هنية، ولقبه (أبو العبد)، بأن ما لا يقل عن 60 فردًا من عائلته قد استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، لافتًا إلى أن جميع الشعب في غزة دفع الثمن باهظًا من بينهم عائلته.

أبناء هنية وأحفاده الشهداء

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، وتحديدًا في 10 من إبريل/نيسان الماضي، اغتالت غارة إسرائيلية أولاد هنية الثلاثة حازم ومحمد وأمير بينما كانوا في زيارة عائلية بمدينة غزة بمناسبة العيد، كما استشهد معهم عدد من أحفاده.

أبناء إسماعيل هنية الذين استشهدوا في إبريل/نيسان الماضي (منصات التواصل)

وادعت إسرائيل آنذاك أن أولاد هنية كانوا في طريقهم إلى نشاط مسلح، وأنهم أعضاء في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة)، وهو ما نفاه هنية، كما نفاه بطبيعة الحال وجود أطفال رفقتهم في السيارة المدنية التي قصفها الاحتلال.

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صبر وثبات

وقال هنية، الذي استقبل نبأ استشهاد أولاده برباطة جأش خلال جولة لزيارة جرحى غزة في قطر “مصالح الشعب الفلسطيني مقدَّمة على أي شيء، وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب”، مشيرًا إلى استمراره من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب على غزة.

أشقاء هنية وأبناؤهم

وبعد نحو أسبوعين من بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد عدد من أفراد عائلة هنية، واستهدفت غارة إسرائيلية منزل شقيقه، وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” حينئذ استشهاد أبناء شقيقه.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني براء ابن القيادي الشهيد نزار ريان “بأسمى معاني الفخر، أهنئ القائد الكبير إسماعيل هنية باستشهاد كوكبة من بيت أخيه”.

وأوضح نزار في منشور على منصة إكس أن الشهداء هم “ابن أخيه الشهيد عبد الخالق هنية، وابنه الشهيد الطفل خالد عبد الخالق هنية، وابنا أخته الشهيد الطفل محمد حجازي والشهيد أحمد حجازي”

وأضاف نزار “كذلك نهنئ القائد الكبير باستشهاد ابنة أخته الشهيدة إلهام عياش التي استشهدت مع زوجها وأبنائها وأقاربهم من عائلة أنشاصي الكرام في عشرة من الشهداء”.

استشهدت زهر شقيقة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ
استشهدت زهر شقيقة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ (الجزيرة)

وفي 24 من يونيو/حزيران، استشهد 10 أشخاص من عائلة هنية، بينهم شقيقته زهر هنية، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي أعقاب تلك الغارة، أكد إسماعيل هنية أن استهداف عائلته لن يثني المقاومة أو يغيّر موقفها، كما أكد أنه لا فرق بين دماء عائلته ودماء غيرها من الفلسطينيين.

وقال “دماء الشهداء تطالبنا بألا نساوم وألا نهادن وألا نغيّر ولا نبدل ولا نضعف ولا نيأس، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة، بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها”.

اضطهاد واعتقال

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح هنية (57 عامًا) شقيقة إسماعيل لمدة شهر من مدينة بئر السبع، قبل أن تنقلها إلى الحبس المنزلي.

المصدر : الجزيرة مباشر