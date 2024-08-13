تحقيق لـ”هآرتس”: الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني

كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن استخدام الجيش الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات مسح الأنفاق والمباني في غزة، وذلك قبل دخول القوات الإسرائيلية.

وأوضح التحقيق المنشور اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات تتم بإشراف ضباط كبار في الجيش وبرعاية رئيس الأركان.

ووفقاً للتحقيق، يتم إجبار المدنيين على ارتداء ملابس الجيش وتقييدهم، ثم إرسالهم إلى داخل الأنفاق والمباني، وذلك بحجة أن “حياة المدنيين أقل أهمية من حياة الجنود الإسرائيليين”.

وبيّن التحقيق أن هذه الممارسات ليست فردية، بل تجري بشكل منهجي في جميع الألوية والكتائب، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

استمرار الممارسات رغم قرارات المحكمة

ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً في عام 2005 بمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية، إلا أن هذه الممارسات لم تتوقف، كما أشار التحقيق.

وأكد التقرير أن الأمر يتم بعلم رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، في حين تُهَمَّش المعارضة الداخلية لهذه الممارسات بحجج متنوعة، منها الخسائر التي تتكبدها وحدة “عوكيتس” للكلاب العسكرية.

تبريرات الجيش

وأشار التحقيق إلى أن الضباط المسؤولين يبررون هذه الأفعال بأن “قوانين الحرب لا تهم، الأهم هو العمل وفق قيم الجيش”.

وذكر التحقيق أيضاً أن المدنيين الذين يُستَخدمون كدروع بشرية لا يكونون مشتبهين بأي نشاط “إرهابي”، ويشملون رجالاً من أعمار مختلفة وحتى طفلاً يبلغ من العمر 16 عاماً، ويتم استخدامهم لفترات طويلة قد تصل إلى أسبوع كامل.

وكانت الجزيرة أثارت الموضوع سابقا، حيث حصلت على صور خاصة تظهر استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرى فلسطينيين دروعًا بشرية في قطاع غزة.

وتظهر الصور الخاصة، التي بثتها الجزيرة، إجبار جنود الاحتلال أسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق.

كما تظهر الصور تثبيت “كاميرات” على أجساد الأسرى والتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت “كاميرا” على جسده.