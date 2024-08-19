أهم 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم (فيديو)

ينمو الذكاء الاصطناعي بسرعة في مجال التعليم، ويرجع هذا النمو السريع إلى قدرته على تحويل العديد من جوانب عمليات التدريس والتعلم إلى بيئات تعليمية افتراضية.

كما أصبح بإمكانه إنتاج “محتوى ذكي”، وتخفيف الحواجز اللغوية، وملء الفجوات بين التعلم والتدريس، فضلا عن إنشاء خطط متخصصة لكل طالب.

وفيما يلي نستعرض أبرز 10 تطبيقات يمكن للطلبة والمعلمين على حد سواء الاستفادة منها.

1- Course Hero

برزت Course Hero شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية، وذلك في المقام الأول من خلال استخدامها للذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم الأكاديمي والكفاءة.

تأسست المنصة في عام 2006، وتوفر مساعدة في الواجبات المنزلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسرع بشكل كبير من عملية العثور على إجابات فورية وشروح مفصلة لمجموعة واسعة من مواد الدراسة.

وتدعم هذه الخدمة الأسئلة المتعددة الخيارات، وأسئلة ملء الفراغات، والأسئلة المفتوحة، وهي قادرة على تقديم النتائج في غضون 30 ثانية.

2- Gradescope

تتيح أداة Gradescope للطلبة تقييم بعضهم بعضًا مع تقديم الملاحظات، وهي غالبًا مهام تستغرق وقتًا طويلًا بدون تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد Gradescope على مزيج من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التصنيف، مما يوفر الوقت والجهد.

ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهام، يمكن للمعلمين التركيز على المهام الأكثر أهمية، كما يمكن للمعلم استخدام هذه الأداة لتصنيف الاختبارات الورقية والواجبات المنزلية عبر الإنترنت، إضافة إلى إعداد المشروعات كلها في مكان واحد.

3- Fetchy

منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا للمعلمين، تهدف إلى تمكينهم من إطلاق العنان لإمكاناتهم التعليمية الكاملة، عبر تبسيط المهام العديدة التي يواجهونها، بما في ذلك إنشاء دروس جذابة، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني الاحترافية، إلخ.

ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، تمكن Fetchy المعلمين من تحسين أساليب التدريس الخاصة بهم، وتحسين إدارة الوقت، واتخاذ قرارات صحيحة، كما تعمل على تخفيف الأعباء الإدارية، مما يسمح للمعلمين بالتركيز بشكل أكبر على تحسين تجارب التعلم للطلبة.

وعبر المنصة أيضًا يمكن للمعلمين استخدام التقييمات المخصصة لقياس ومراقبة تقدم الطلاب، وتلقي ملاحظات فورية لتحديد نقاط القوة والضعف.

4- Socrat

هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل على تعزيز التدريس والتعلم من خلال توفير منصة سلسة للمعلمين لإنشاء الفصول وإدارة المهام وتتبُّع تقدم الطلبة، بحيث يتفاعل الطلبة مع أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج التعلم الخاصة بهم.

ويقوم المعلمون عبر هذه الأداة بإعداد الفصول وإنشاء المهام ومراقبة تقدم الطلبة، بينما يشارك الطلبة من خلال أدوات مختلفة مثل أسئلة المناقشة وكتابة الملاحظات، فضلا عن التفكير النقدي ومهارات الحوار.

ويتيح Socrat Collab إجراء مناقشات وأنشطة جماعية، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص عمل الطلبة لتسهيل عملية التقييم. كما يتناسب المحتوى المخصص مع جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المدرسة الابتدائية وحتى الدراسات العليا.

5- MathGPTPro

هو تطبيق تعليمي للرياضيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمح للمستخدمين بتحميل مسائل الرياضيات عبر الصور أو النصوص للحصول على حلول فورية.

أُطلِق في عام 2023، وانتشر بسرعة في أكثر من 100 دولة، وتميز بمعدل دقة 90% في مسائل الرياضيات المتقدمة، متجاوزًا معدل 60% الذي حققه ChatGPT.

6- Cognii

هي شركة مقرها بوسطن في الولايات المتحدة، تعمل على تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي.

وتعتمد على تقنية المحادثة لمساعدة الطلبة على تكوين إجابات فورية وتحسين مهارات التفكير النقدي. وإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق دروسًا فردية وملاحظات مخصصة لكل طالب.

7- Century Tech

تستخدم هذه المنصة علم الأعصاب الإدراكي وتحليلات البيانات لبناء خطط تعليمية مخصصة للطلبة. وفي المقابل، تعمل هذه الخطط على تقليل العمل للمدرسين، مما يتيح لهم التركيز على مجالات أخرى.

كما تتابع المنصة تقدم الطلبة مع الإشارة إلى الفجوات المعرفية لديهم في التعلم، ثم تقدم توصيات دراسية شخصية وملاحظات لكل مستخدم. أما بالنسبة للمعلمين، فتساعدهم المنصة في الوصول إلى موارد جديدة تقلل من الوقت اللازم للمهام الرتيبة مثل التخطيط والتصنيف.

8- Carnegie Learning

هي شركة مبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم وحلول المناهج الدراسية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات التعلم الخاصة بها لطلبة المدارس الثانوية والكليات. وتقدم هذه المنصة العديد من الحلول الفريدة في مجالات الرياضيات والقراءة واللغات العالمية.

فازت الشركة بجوائز تعليمية متعددة، بما في ذلك “أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي” في جوائز Tech Edvocate. وتم إنشاء أحد منتجاتها، وهو برنامج MATHia، بواسطة باحثين من جامعة كارنيغي ميلون. كما تقدم Fast ForWord، وهو برنامج قراءة ولغة يساعد الطلبة على تطوير المهارات المعرفية.

9- Ivy Chatbot

هي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للدردشة الآلية، تم تصميمها خصيصًا للجامعات والكليات. وهي تساعد في العديد من أجزاء عملية التعليم الجامعي، مثل نماذج التقديم والتسجيل وتكاليف الرسوم الدراسية والمواعيد النهائية وغيرها.

ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي هذه توفير معلومات ضرورية للغاية للطلبة، مثل التفاصيل المهمة عن القروض والمنح الدراسية ومدفوعات الرسوم الدراسية وغيرها.

10- Knowji

هو تطبيق لمفردات الصوت والصورة يستفيد من الأبحاث التعليمية الحالية. تم تصميمه لمتعلمي اللغة، ويستخدم أساليب ومفاهيم مختلفة لمساعدة الطلبة على التعلم بشكل أسرع.