“غارقون في الديون والأزمات”.. جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي: كل شيء ينهار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن معاناة الجنود الاحتياط الإسرائيليين بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب عميدرور، قوله إن إسرائيل لم تجهز نفسها لحرب طويلة في غزة.

وأضاف “اعتقدنا أنه ستُشن ضربة كبيرة لسلاح الجو ثم مناورة سريعة من قِبل القوات البرية”، مضيفًا “كلما زاد الوقت زادت صعوبة الحفاظ على دعم القوات المقاتلة وجاهزيتها”.

هذا الاعتقاد كان لدى العديد من جنود الاحتياط أيضًا، الذين صرحوا للصحيفة بأنهم كانوا يعتقدون أن الاستدعاء لن يطول كل هذه المدة، وتابعت الصحيفة “مع استمرار الصراع في غزة، استُنفدت قوات الاحتياط، مما يحد من خيارات إسرائيل وهي تدرس الحرب مع حزب الله”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن “العديد من الجنود الإسرائيليين مرهقون ويقتربون من نقطة الانهيار مع اقتراب الحرب من شهرها الحادي عشر”، كما نقلت الصحيفة شكوى بعض الجنود “غارقون في الديون والأزمات، ولم نعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة”.

ونقلت عن جندي احتياط قوله “أشعر أن كل شيء ينهار. وفي نهاية المطاف، يتعين عليَّ أيضا أن أتعامل مع الحياة. فأنا جندي لديه أسرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق تقديرات أمنية، فإن ثلثي القوة القتالية الإسرائيلية خلال ذروة الحرب كانت تعتمد على جنود الاحتياط بنحو 300 ألف فرد، مقارنة بجيش دائم قوامه حوالي 150 ألف جندي.

كما نقلت الصحيفة عن جندي احتياط استُدعي للقتال إبان هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول “المشاركة في القتال كلفتني ثمنا باهظا على صعيد عملي وحياتي الشخصية. صرت غارقا في الديون، وأعيش حالة من الفوضى والانهيار”.

بينما اشتكى جندي آخر من أن حياته أصبحت في حالة من “الفوضى” بسبب خسائر فادحة لحقت بشركته الخاصة في قطاع الإنشاءات، وهو ما أدى إلى غرقه في الديون واعتماد عائلته على الصدقات من الأصدقاء والجمعيات الخيرية.

وفي نهاية يوليو/تموز، كشفت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية عن رفض 3 جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط العودة إلى القتال في قطاع غزة.

وأوضح الجنود الثلاثة أن الدوافع وراء قرارهم بعدم الخدمة في غزة مرة أخرى هي “الطريقة التي يدير بها الجيش الحرب في غزة، إضافة إلى إحجام الحكومة عن الموافقة على صفقة تبادل الأسرى”.

Michael Ofer Ziv is a reserve officer in the Israeli army. In this video he recounts his experience in the war on Gaza and why it drove him to refuse to enlist again, even if it means going to jail.

