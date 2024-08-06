تيم والز.. ماذا نعرف عن نائب كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض؟

اختارت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حاكم مينيسوتا تيم والز، ليكون نائبا لها في حملتها الانتخابية نحو البيت الأبيض.

ولا يحظى والز الرجل بشهرة خارج حدود ولايته مينيسوتا، لكن هذا الستيني برز في الأسابيع الأخيرة من خلال انتقاداته المتكررة لدونالد ترمب وأعضاء فريقه الذين وصفهم بـ”الرجال غريبي الأطوار”.

وقال والز خلال تجمع انتخابي “إننا لا نخشى من الرجال غريبي الأطوار” مضيفاً “ثقوا في تجربتي كمعلم، المتنمرون لا يملكون أي نفوذ”.

ولد والز في نبراسكا عام 1964، وخدم في الجيش الأمريكي كضابط في الحرس الوطني لمدة 24 عاما، وتقاعد بعد ترقيته إلى رتبة نائب ضابط رقيب أول.

والز الذي انتقل إلى مينيسوتا في التسعينيات، قام بتدريس العلوم الاجتماعية هناك، يعرف أيضًا بتدريبه في كرة القدم الأمريكية.

وتمكن والز، الذي ترشح لأول مرة للكونغرس في عام 2006 في منطقة يهيمن عليها الجمهوريون، بالفوز بعضوية مجلس النواب عن نفس المنطقة لمدة 12 عاما حتى أصبح حاكما لولاية مينيسوتا في عام 2018.

وجمع والز الذي يمثل الخط الليبرالي في الحزب الديمقراطي، حوله جمهورا كبيرا من الناخبين الديمقراطيين، خاصة مع خطاباته المؤثرة على شاشات التلفزيون.

وأمضى السياسي المتحدر من نبراسكا، سنوات عديدة في عالم التدريس، كما قام بالتدريس لبضعة أشهر في الصين.

كورونا وجورج فلويد

وفي يناير/كانون الثاني 2019، أصبح تيم والز حاكماً لمينيسوتا، وهي ولاية تقع في منطقة البحيرات العظمى، على الحدود مع كندا.

وبعد مرور نحو عام، اضطر إلى إدارة أزمتين رئيسيتين، جائحة كوفيد- 19 ووفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

وارتفعت حدة التوتر في مينيابوليس، أكبر مدينة في الولاية، لتشكل انطلاق موجة كبيرة من التظاهرات المناهضة للعنصرية والتي شهدتها الولايات المتحدة لعدة أشهر.

ويتهم الجمهوريون الحاكم بالتساهل الشديد في مكافحة الجريمة، بينما يشيد الديمقراطيون، في المقابل، بسجله في حماية الحق في الإجهاض.

وبعد أن أصدرت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2022، قراراً بإلغاء الحماية الدستورية للإجهاض، التزم تيم والز بجعل ولايته ملاذًا للنساء الراغبات بالإجهاض.

وفي مارس/آذار 2024، شارك في أول زيارة إلى عيادة تقدم خدمات الإجهاض، قامت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يأمل الآن في الوصول معها إلى البيت الأبيض.