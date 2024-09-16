بسبب غلاء الأسعار.. مصريون يستبدلون بالمجوهرات “الذهب الصيني” (فيديو)

تُعاني مصر من أزمات اقتصادية وغلاء كبير في الأسعار؛ مما جعل الكثير من المواطنين يلجؤون إلى شراء المجوهرات الصينية المستوردة التي تشبه الذهب، ويتخذونها بديلًا أرخص للمعدن الأصفر الثمين للتزّين بها.

ويذكر التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على العملات الذهبية والسبائك زاد في مصر بنحو 58% عامي 2022 و2023، حيث يستخدمه المصريون لحماية مدخراتهم من خفض قيمة العملة.

وسجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24، إلى 3971.5 جنيهًا.

تاريخ الذهب الصيني

عن تاريخ الذهب الصيني في مصر ومدى جودته قال مايكل إسحاق، وهو صاحب محل مجوهرات ذهب صيني: “الذهب الصيني ظهر في مصر منذ بداية عام 2005 وكنا أنا ووالدي من أوائل المستوردين من الصين، وتتميز الصين بأنها تُصنّع لك ما تريد من التشكيلات وبنفس الجودة المرادة”.

وأوضح مايكل تكوين هذا الذهب قائلا: “يُصنع الذهب الصيني أساسًا من النحاس أو الاستانلس ستيل وبعد ذلك يُطلى باللون الذهبي”.

وأضاف: “أصبح الذهب الصيني في الوقت الحالي هو البديل الرئيسي بعد الذهب الحقيقي، فنحن من قديم الأزل نحب الزينة والحلي، وفي بعض الأحيان قد يكون البديل عن شبكة الخطوبة لأي شخص غير قادر على أسعار الذهب الباهظة”.

الذهب الصيني والاستخدام الشخصي

وقالت رحمة روبي خلال ارتيادها لمحل يبيع الذهب الصيني: “أسعار الذهب أصبحت باهظة ولا يستطيع الجميع شراؤه، لذلك ألجأ لشراء الذهب الصيني، بحيث أن جودته عالية وأسعاره معقولة فأستطيع شراءه وإسعاد نفسي به”.

وقال حسين صابر، وهو بائع ذهب صيني: “أصبح دخل المواطن المصري ضعيفا، لذلك نسعى لتوفير أعلى جودة من الذهب الصيني مقابل أسعار معقولة بمتناول جميع المستويات”.