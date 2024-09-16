نيويورك تايمز تختار أفضل 100 كتاب في القرن الـ21 أحدها لمؤلف من أصول عربية

أجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استطلاع رأي بين الروائيين والأكاديميين ومحرري الكتب والصحفيين والنقاد والناشرين والشعراء والمترجمين وبائعي الكتب وأمناء المكتبات وغيرهم من الشخصيات الأدبية المرموقة، وطلبت منهم اختيار أفضل 10 كتب في القرن الحادي والعشرين.

تقول الصحيفة “تركنا لكل منهم تعريف الأفضل بطريقته الخاصة. بالنسبة للبعض، كان هذا يعني ببساطة المفضل، وبالنسبة لآخرين كان يعني الكتب التي ستبقى لأجيال”.

وأضافت “كانت القاعدة الوحيدة: أي كتاب يتم اختياره يجب أن يكون منشورًا في الولايات المتحدة، باللغة الإنجليزية، في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2000 أو بعده، وتم احتساب الترجمات”.

بعد الإدلاء بأصواتهم، تم منح المشاركين خيار الإجابة عن سلسلة من الأسئلة حيث اختار كل منهم الكتاب المفضل لديه من بين عنوانين تم اختيارهما عشوائيًّا، ثم تم دمج البيانات الناتجة عن هذه الأسئلة مع إجمالي الأصوات لإنشاء قائمة بأفضل 100 كتاب.

قائمة أفضل 100 كتاب

جاء ترتيب القائمة تنازليًّا من رقم (100) إلى رقم (1) على النحو التالي، وكانت المفاجأة أن بين القائمة كتابين لمؤلفين من أصول شرقية.

(100) شجرة الدخان، دينيس جونسون 2007.

(99) كيف تكون الاثنين معًا، علي سميث 2014.

(98) رواية بيل كانتو، آن باتشيت 2001.

(97) الرجال الذين حصدناهم، جيزمين وارد 2013.

(96) حياة متقلبة وتجارب جميلة، سعيدة هارتمان 2019.

(95) احضروا الجثث، هيلاري مانتيل 2012.

(94) عن الجمال، زادي سميث 2005.

(93) المحطة الحادية عشرة، إميلي سانت جون ماندل 2014.

(92) رواية أيام الهجر، إيلينا فيرانتي؛ ترجمة آن جولدشتاين 2005.

(91) رواية وصمة الإنسان، فيليب روث 2000.

(90) المتعاطف، فييت ثانه نجوين 2015.

(89) رواية العودة، للكاتب الليبي الأصل، هشام مطر، 2016.

(88) مجموعة قصص، ليديا ديفيس، 2010.

(87) العودة إلى الحالة الطبيعية يا صغيرتي، توري بيترز 2021.

(86) فريدريك دوغلاس، ديفيد دبليو بلايت 2018.

(85) الرعوية، جورج سوندرز 2000.

(84) إمبراطور كل الأمراض، سيرة مرض السرطان، سيدهارثا موخيرجي 2010.

(83) عندما نتوقف عن فهم العالم، بنيامين لاباتوت، ترجمة أدريان ناثان ويست 2021.

(82) موسم الأعاصير، فرناندا ميلكور، ترجمة صوفي هيوز 2020.

(81) لُب الرأس (سلسلة مقالات)، جون جيرميا سوليفان 2011.

(80) قصة الطفل الضائع، إيلينا فيرانتي، ترجمة آن جولدشتاين 2015.

(79) دليل تنظيف النساء، لوسيا برلين 2015.

(78) علم التوبولوجيا، جون فوس، ترجمة داميون سيرلز 2022.

(77) الزواج الأمريكي، تاياري جونز 2018.

(76) غدًا وغدًا وغدًا، غابرييل زيفين 2022.

(75) رواية الخروج غربًا، للمؤلف الباكستاني الأصل محسن حامد 2017.

(74) أوليف كيتيريدج، إليزابيث ستراوت 2008.

(73) مرور السلطة، روبرت كارو 2012.

(72) الزمن المستعمل، سفيتلانا أليكسيفيتش، ترجمة بيلا شايفيتش 2016.

(71) ثلاثية كوبنهاغن، توف ديتليفسن، ترجمة تينا نونالي ومايكل فافالا غولدمان 2021.

(70) جميع أطفال العمة هاجر، إدوارد ب. جونز 2006.

(69) جيم كرو الجديد، ميشيل ألكسندر 2010.

(68) الصديق، سيجريد نونيز 2018.

(67) بعيدا عن الشجرة، أندرو سليمان 2012.

(66) نحن الحيوانات، جوستين توريس 2011.

(65) المؤامرة ضد أمريكا، فيليب روث 2004.

(64) المؤمنون العظماء، ريبيكا ماكاي 2018.

(63) فيرونيكا، ماري جيتسكيل 2005.

(62) رواية 10:04، بن ليرنر 2014.

(61) شيطان كوبرهيد، باربرا كينجسولفر 2022.

(60) ثقيل، كيسي ليمون 2018.

(59) ميدلسكس (ثنائي الجنس)، جيفري يوجينيدس 2002.

(58) ابق صادقا، هوا هسو 2022.

(57) نيكل وديمد، باربرا إيرينريتش 2001.

(56) قاذفات اللهب، راشيل كوشنر 2013.

(55) البرج المائل، لورانس رايت 2006.

(54) العاشر من ديسمبر، جورج سوندرز 2013.

(53) اهرب، أليس مونرو 2004.

(52) أحلام القطار، دينيس جونسون 2011.

(51) الحياة بعد الحياة، كيت أتكينسون 2013.

(50) الثقة، هيرنان دياز 2022.

(49) النباتي، هان كانج، ترجمة ديبورا سميث 2016.

(48) برسبوليس، مرجان ساترابي 2003.

(47) رحمة، توني موريسون 2008.

(46) العصفور الذهبي (Goldfinch)، دونا تارت 2013.

(45) المغامرون (The Argonauts)، ماجي نيلسون 2015.

(44) الموسم الخامس، ن. ك. جيميسين 2015.

(43) ما بعد الحرب، توني جودت 2005.

(42) نبذة مختصرة عن جرائم القتل السبع، مارلون جيمس 2014.

(41) أشياء صغيرة مثل هذه، كلير كيغان 2021.

(40) H كان للصقر “H Is for Hawk”، هيلين ماكدونالد 2015.

(39) زيارة من فرقة المجرمين، جينيفر إيجان 2010.

(38) المحققون المتوحشون، روبرتو بولانيو، ترجمة ناتاشا ويمر 2007.

(37) السنوات، آني إرنو، ترجمة أليسون إل. ستراير 2018.

(36) بين العالم وأنا، تا-نهيسي كوتس 2015.

(35) منزل المرح، أليسون بيشدل 2006.

(34) مواطن، كلوديا رانكين 2014.

(33) أنقذ العظام، جيزمين وارد 2011.

(32) خط الجمال، آلان هولينجهورست 2004.

(31) أسنان بيضاء، زادي سميث 2000.

(30) غنّي، غير مدفون، غنّي، جيزمين وارد 2017.

(29) الساموراي الأخير، هيلين ديويت 2000.

(28) أطلس السحاب، ديفيد ميتشل 2004.

(27) أمريكانا، شيماندا نغوزي أديتشي 2013.

(26) التكفير، إيان ماك إيوان 2002.

(25) عائلة عشوائية، أدريان نيكول لوبلانك 2003.

(24) الطابق العلوي، ريتشارد باورز 2018.

(23) الكراهية، الصداقة، الخطوبة، الحب، الزواج، أليس مونرو 2001.

(22) خلف الجمال الأبدي، كاثرين بو 2012.

(21) تم طرده، ماثيو ديزموند 2016.

(20) رواية “محو”، بيرسيفال إيفرت 2001.

(19) لا تقل شيئا، باتريك رادن كايف 2019.

(18) لينكولن في باردو، جورج سوندرز 2017.

(17) البيع، بول بيتي 2015.

(16) المغامرات المذهلة، لكافاليير وكلاي، مايكل شابون 2000.

(15) باتشينكو، مين جين لي 2017.

(14) مخطط تفصيلي، راشيل كوسك 2015.

(13) الطريق، كورماك مكارثي 2006.

(12) عام التفكير السحري، جوان ديديون 2005.

(11) الحياة القصيرة الرائعة، لأوسكار واو، جونوت دياز 2007.

(10) جلعاد، الجزء الأول من “البيت” و”ليلى” و”جاك”، مارلين روبنسون 2004.

(9) لا تسمح لي بالذهاب أبدًا، كازو إيشيغورو 2005.

(8) أوسترليتز (AUSTERLITZ)، دبليو جي سيبالد، ترجمة أنثيا بيل 2001.

(7) السكك الحديدية تحت الأرض، كولسون وايتهايد 2016.

(6) رواية 2666 (واحة من الرعب في صحراء الملل)، روبرتو بولانيو، ترجمة ناتاشا ويمر 2008.

(5) التصحيحات، جوناثان فرانزين 2001.

(4) العالم المعروف، إدوارد ب. جونز 2003.

(3) قاعة الذئب، هيلاري مانتيل 2009.

(2) دفء الشموس الأخرى، إيزابيل ويلكرسون 2010.

(1) صديقتي الرائعة، إيلينا فيرانتي، ترجمة آن جولدشتاين 2012.