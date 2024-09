تقرير إسرائيلي: تفاصيل خطة “رابي–آيلاند” لتصفية الفلسطينيين في شمال غزة

رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ما زالا صامتين بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء آخرين من أقصى اليمين، يفصحون عن هذه الأهداف علناً.

وهنا يستشهدون ببرنامج اقترحه “منتدى قادة ومقاتلي الاحتياط”، الذي يتزعمه اللواء (احتياط) جيورا إيلاند، يقوم على إصدار أوامر إلى جميع سكان شمال غزة بمغادرة المنطقة، قبل فرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك قطع جميع إمدادات المياه والغذاء والوقود، حتى يستسلم الذين بقوا أو يموتون جوعاً.

تتوافق الخطة مع اقتراح كتبه في يوليو/تموز عدد من الأكاديميين الإسرائيليين بعنوان “من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل: تحويل وإعادة بناء غزة بعد حماس”، ووفقاً للخطة فإن “الهزيمة الكاملة” لحماس تشكل شرطًا مسبقًا لبدء عملية “نزع التطرف” عن الفلسطينيين في غزة.

وزعم واضعوا الخطة التي كشف عنها تقرير إخباري إسرائيلي أن “من المهم أن يكون لدى الجمهور الفلسطيني أيضاً تصوّر واسع النطاق لهزيمة حماس”، وأضافوا “يمكن أن تبدأ “الإسعافات الأولية” في المناطق التي تم تطهيرها من حماس“.

A plan to liquidate northern Gaza is gaining steam

As Israeli ministers, generals, and academics bay for a decisive new phase in the war, this is what Operation Starvation and Extermination would look like.https://t.co/kPTV1gAKUl

— Dr Gina van Raphael (@AliaGvR) September 18, 2024