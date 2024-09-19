تقرير إسرائيلي: تفاصيل خطة “رابي–آيلاند” لتصفية الفلسطينيين في شمال غزة

رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ما زالا صامتين بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء آخرين من أقصى اليمين، يفصحون عن هذه الأهداف علناً.

وهنا يستشهدون ببرنامج اقترحه “منتدى قادة ومقاتلي الاحتياط”، الذي يتزعمه اللواء (احتياط) جيورا إيلاند، يقوم على إصدار أوامر إلى جميع سكان شمال غزة بمغادرة المنطقة، قبل فرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك قطع جميع إمدادات المياه والغذاء والوقود، حتى يستسلم الذين بقوا أو يموتون جوعاً.

مضمون خطة “رابي-آيلاند”

تتوافق الخطة مع اقتراح كتبه في يوليو/تموز عدد من الأكاديميين الإسرائيليين بعنوان “من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل: تحويل وإعادة بناء غزة بعد حماس”، ووفقاً للخطة فإن “الهزيمة الكاملة” لحماس تشكل شرطًا مسبقًا لبدء عملية “نزع التطرف” عن الفلسطينيين في غزة.

وزعم واضعوا الخطة التي كشف عنها تقرير إخباري إسرائيلي أن “من المهم أن يكون لدى الجمهور الفلسطيني أيضاً تصوّر واسع النطاق لهزيمة حماس”، وأضافوا “يمكن أن تبدأ “الإسعافات الأولية” في المناطق التي تم تطهيرها من حماس“.

A plan to liquidate northern Gaza is gaining steam As Israeli ministers, generals, and academics bay for a decisive new phase in the war, this is what Operation Starvation and Extermination would look like.https://t.co/kPTV1gAKUl — Dr Gina van Raphael (@AliaGvR) September 18, 2024

وفي المواجهات الراهنة يقوم جنود الاحتلال بإطلاق النار عشوائياً على المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الإخلاء ويقتلونهم “كل من لم يفر، حتى لو كان أعزلاً، كان في نظرنا إرهابيًا. وكان ينبغي لنا أن نقتل كل من قتلناه”.

وبالتنسيق مع القادة الميدانيين، وبدون موافقة هيئة الأركان العامة تبدأ الحركة المتجددة لإعادة توطين غزة، والتي كانت تنتظر على أهبة الاستعداد منذ شهور ، في إنشاء أول مجتمعات جديدة في المناطق التي “طُهِرت” من الفلسطينيين.

سيناريو محتمل لكن ليس حتميًا

يرى كاتب التقرير إنه ليس هناك ما يضمن أن يتحقق هذا السيناريو، فقد يفشل في عدة مراحل، وقد يعرب الجيش عن عدم اهتمامه بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، أو إعادة تأسيس حكومة عسكرية هناك.

ويدرك الجيش أن مثل هذه العملية واسعة النطاق قد تؤدي إلى مقتل الأسرى المتبقين، كما حدث في رفح، ولا يريد أن يتحمل المسؤولية عن قتلهم. كما يخشى أن تؤدي مثل هذه العملية واسعة النطاق في غزة إلى رد فعل أقوى من جانب حزب الله، وبالتالي إلى حرب مكثفة على جبهتين، أو ربما أكثر.

موقف المجتمع الإسرائيلي من الخطة

يرى التقرير أن المجتمع الإسرائيلي قد يشكل عقبات أيضاً أمام تنفيذ الخطة. وكما أثبتت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، فإن قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي فقدت الثقة في وعود الحكومة بتحقيق “النصر الكامل” في غزة أو في فكرة مفادها أن “الضغط العسكري وحده هو الذي سيحرر الرهائن”.

ويبدو أن مئات الآلاف من الإسرائيليين، بقيادة عائلات الأسرى، يريدون ليس فقط رؤية ذويهم يعودون إلى ديارهم، بل وأيضاً ترك الحرب وراءهم. وربما يرفض مئات الآلاف من المتظاهرين خطة رابي-إيلاند، التي من المؤكد أنها ستطيل أمد الحرب في غزة وربما تقضي على عودة الأسرى المتبقين.

احتمالات التطبيق

إن السيناريو المطروح في خطة رابي-إيلاند ليس مستبعداً، وفق التقرير، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خضع المجتمع الإسرائيلي لعملية متسارعة من نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ومن الصعب أن نتصور الجيش يرفض بشكل جماعي تنفيذ مثل هذه الحملة الإبادة، وخاصة إذا تم تقديمها على مراحل، يتم فيها أولاً إجبار معظم السكان على الرحيل، ثم فرض الحصار، وبعد ذلك القضاء على من تبقى منهم.

ففي ظل “المنطق المشوه” الذي يحكم السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فإن الطريقة الوحيدة لاستعادة “الردع” بعد الإذلال العسكري في السابع من أكتوبر هي سحق الفلسطينيين بالكامل، بما في ذلك مدنهم ومؤسساتهم.

وبصرف النظر عما قد يحدث على مدى الأشهر المقبلة، فإن حقيقة طرح المقترحات العلنية لتجويع وإبادة مئات الآلاف من الناس للنقاش توضح على وجه التحديد أين يقف المجتمع الإسرائيلي اليوم.