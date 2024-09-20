“جنودنا يريدون قتل العدو”.. مقابلة مع نقيب إسرائيلي قبل قتله في كمين بغزة (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع النقيب دانييل تواف، الذي قُتل بتاريخ 18 من سبتمبر/ أيلول 2024، مع ثلاثة جنود آخرين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كمين نفذته حركات المقاومة الفلسطينية(حماس) في تل السلطان قرب رفح جنوبي غزة.

يقول تواف: “روح الجنود المعنوية ممتازة، جنودنا يريدون تحقيق النصر، وهم يريدون قتل العدو، ويريدون العودة إلى منازلهم بسلام، ونحن غالبا ما ننجح في القيام بذلك”.

وأضاف: “هذا هو.. عدونا مرتدع.. العدو يخاف.. فهؤلاء في نهاية المطاف ثلة من الجبناء، والجنود يعرفون ذلك، والجنود لا يخافون، والجنود سيستمرون ما دام الأمر يتطلب هذا”.

وفي الفيديو، الذي تم نشره بتاريخ 6 من مارس/ آذار 2024، وجَّهت المذيعة شكرها للنقيب “شكرا لك على ما تقوم به، وعلى تضحياتكم الهائلة، نحن نقدر ذلك جدًا، عودوا بسلام إلى البيت.. “.

وختم النقيب بقوله “شكرًا لكم، شكرا لكم.. أريد أن أوجه كلمة لجميع شعب إسرائيل: شكرا لكم على دعمكم، ونحن سننتصر”.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويشن حرب إبادة جماعية خلفت نحو 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.