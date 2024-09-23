حزب الله يكشف مصير علي كركي بعد إعلان إسرائيل استهدافه

أصدر حزب الله اللبناني بيانًا نفي فيه التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اغتيال القيادي بالحزب علي كركي، مساء اليوم الاثنين.

وقال الحزب في بيان “تعليقًا على ادعاءات العدو الصهيوني باغتيال الأخ المجاهد ‏علي كركي، فإننا نؤكد أن الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير، وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته، وقد انتقل إلى مكان آمن”.‏

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الاثنين، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هدف الهجوم على بيروت هو القيادي في حزب الله علي كركي.

وأضافت مصادر عسكرية للإذاعة أن علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، هو الشخصية العسكرية الأبرز المتبقية في حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر (في يوليو/تموز الماضي) وإبراهيم عقيل (الأسبوع الماضي)، وهو مَن أَشرف على جميع تحركات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي وبلدات الشمال الإسرائيلي خلال كل أشهر الحرب، منذ عملية “طوفان الأقصى”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت بعد الهجوم الذي استهدف على كركي “في اليوم الأخير نهدم ما بنى حزب الله منذ عشرين عامًا. وبقي حسن نصر الله وحيدًا في القمة، وتم إخراج وحدات كاملة من قوة الرضوان وتدمير عشرات الآلاف من الصواريخ”.

ومحاولة استهداف على كركي في هجمات اليوم الاثنين ليست الأولى، فقد كان هو المستهدَف الأساسي من هجوم النبطية جنوبي لبنان الذي وقع في الثامن من فبراير/شباط 2024، إلا أنه نجا من الهجوم.