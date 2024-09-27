حسن نصر الله.. مسيرة زعيم حزب الله من التأسيس إلى محاولة الاغتيال

حسن نصر الله، الأمين العام الثالث لحزب الله اللبناني، تولى منصبه يوم 16 فبراير/شباط 1992 خلفا للأمين العام السابق عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل بإطلاق صاروخ على موكبه.

لُقب بـ”سيد المقاومة”، نظرا للدور الذي قام به حزبه في تحرير جنوب لبنان عام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لمدة 22 عاما، ثم في مواجهة إسرائيل في حرب يوليو/تموز 2006، ثم مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية بعد عملية “طوفان الأقصى”.

مولد ونشأة حسن نصر الله

ولد حسن نصر الله في 31 أغسطس/آب 1960 في بلدة البازورية، جنوب لبنان، والده عبد الكريم نصر الله، وهو الابن البكر من بين ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات.

قتل الجيش الإسرائيلي ابنه الأكبر هادي سنة 1997 في مواجهات في منطقة جبل الرفيع بجنوب لبنان، وبقي جثمانه محتجزا إلى أن تمت استعادته عام 1998 ضمن 40 جثة لشهداء لبنانيين وأسرى في عملية تبادل مع إسرائيل.

دراسة حسن نصر الله

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة “الكفاح” الخاصة في حي الكرنتينا بالضاحية الشرقية لبيروت، وتابع دراسته المتوسطة في مدرسة “الثانوية التربوية” في منطقة سن الفيل، وعادت عائلته إلى البازورية عند اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفيها واصل تعليمه في المرحلة الثانوية.

التحق بالحوزة العلمية في مدينة النجف في العراق عام 1976 وكان عمره 16 عاما، وبدأ مرحلة الدراسة الدينية، وفيها تعرف على عباس موسوي، الذي أصبح لاحقًا الأمين العام لحزب الله، وأشرف على تعليمه وتكوينه.

التحق بحوزة الإمام المنتظر في بعلبك، وهي مدرسة دينية أسسها الموسوي تعتمد نفس المناهج المتبعة في مدرسة النجف، وسافر في نهاية الثمانينات إلى إيران لمواصلة تعليمه الديني في مدينة قم، وعاد بعد سنة إلى لبنان.

التجربة السياسية والتنظيمية

انضم إلى حركة أمل خلال مرحلة دراسته الثانوية، وعُين مسؤولًا تنظيميًا للحركة في بلدة البازورية، وبعد عودته من الدراسة في العراق استأنف نشاطه السياسي والتنظيمي في الحركة، حيث عُين سنة 1979 مسؤولا سياسيًا لمنطقة البقاع وعضوًا في المكتب السياسي.

انسحب في عام 1982 من حركة أمل مع مجموعة كبيرة من المسؤولين إثر خلافات مع القيادات السياسية حول كيفية مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

حسن نصر الله وتأسيس حزب الله

شارك حسن نصر الله في تأسيس حزب الله وانضم إليه عام 1982، عندما كان بعمر 22 سنة، وانحصرت مسؤولياته الأولى بالتعبئة وإنشاء الخلايا العسكرية، وتولّى لاحقًا منصب نائب مسؤول منطقة بيروت، ثم أصبح مسؤولًا عليها.

وتم استحداث منصب المسؤول التنفيذي العام، وقد شغله نصر الله أيضًا وأصبح بذلك عضوًا في مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة قيادية ضمن حزب الله.

في عام 1985 انتقل إلى بيروت وتولى مهمة نائب مسؤول المنطقة، وواصل الصعود في سلم المسؤوليات إلى أن أصبح مسؤول المدينة، ثم المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى، إلى أن انتخب أمينا عاما للحزب عام 1992.

حسن نصر الله وزعامة حزب الله

في 16 فبراير/شباط 1992، تم انتخابه أمينًا عامًا للحزب خلفًا لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل، ومع توليه الزعامة نفذ الحزب عمليات عسكرية نوعية ضد إسرائيل، انتهت بانسحابها من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال استمر 22 عاما.

وفي عام 2004 كان لنصر الله دور أساسي في عملية تبادل الأسرى بين الحزب وإسرائيل، ووصفت هذه العملية بأنها أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الطرفين، إذ لم يتم تحرير أسرى من لبنان فقط، بل شملت الصفقة مئات الأسرى من جنسيات عربية أخرى سورية وليبية ومغربية وفلسطينية.

وزادت شعبيته في حرب يوليو/تموز 2006، والتي استمرت 33 يومًا وتعرضت فيها إسرائيل لخسائر فادحة واضطرت للانسحاب من جنوب لبنان دون تحقيق أهدافها.

واكتسب حسن نصر الله خلال هذه الحروب والمواجهات العسكرية مع إسرائيل سمعة كبيرة وشعبية واسعة في العالم العربي والإسلامي، وارتبط اسمه بمقاومة إسرائيل ومناهضة النفوذ الغربي في الشرق الأوسط.

حسن نصر الله وطوفان الأقصى

منذ اندلاع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 انخرط حزب الله في المعركة في اليوم الموالي عبر قصف مزارع شبعا فيما اعتبر رسالة تضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية مواجهات وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وبعد أسابيع من المواجهات العسكرية، ظهر حسن نصر الله في أول خطاب له في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أكد فيه أن عملية طوفان الأقصى كانت بقرار وتنفيذ فلسطيني.

وأكد أن جبهة لبنان التي فتحها حزب الله هي “جبهة إسناد وتضامن”، وأن الحرب في الأساس في غزة، مشيرا إلى أن الجبهة مفتوحة والتطورات متغيرة والخيارات مفتوحة.

وفي خطبه التالية أكد أن التصعيد على جبهة الجنوب لن يتوقف قبل وقف الهجوم على قطاع غزة.

محاولة اغتيال حسن نصر الله

استهدفت قوات الاحتلال يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، مقر القيادة المركزية لـحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأدت الغارات إلى تدمير ستة أبنية”، في هجمات تعدّ الأعنف على معقل الحزب منذ الحرب التي خاضها والدولة العبرية صيف 2006.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف الأول من هذه الهجمات هو أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة تسنيم الإيرانية أن نصر الله في موقع آمن، ولم يتعرض للاغتيال.

ولم يصدر من الحزب حتى الآن تعقيب بشأن الأنباء الواردة من إسرائيل ولا مصير نصر الله بعد الهجوم.