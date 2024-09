سد النهضة.. “سد الألفية الكبير” ومشروع القرن الإثيوبي

يبلغ طول سد النهضة نحو 1800 متر، وارتفاعه 145 مترًا، وسعته القصوى 74 مليار متر مكعب، وتولت شركة “ساليني” الإيطالية مهمة بنائه، بجانب العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي تولت تنفيذ بعض القطاعات الفنية والهندسية في المشروع.

يقع السد على النيل الأزرق بولاية بني شنقول شمال غربي إثيوبيا، ويبعد سد النهضة حوالي 14.5 كيلومترًا عن حدود السودان على طول مسار نهر النيل الأزرق، ونحو 35 كيلومترا إلى الشمال من منطقة التقاء نهر بيليس بنهر النيل الأزرق، ويبعد حوالي 750 كيلومترا إلى الشمال الغربيّ من أديس أبابا، أمّا ارتفاع قاعدة السد فيبلغ نحو 505 أمتار عن مستوى سطح البحر.

وذلك عند تقاطع خط عرض 11 درجة شمالا، وخط طول 35 درجة شرقًا، على ارتفاع نحو 500-600 متر فوق سطح البحر، ويصل متوسّط الأمطار في منطقة السد إلى نحو 800 متر مكعب/سنة.

وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، والنيل الأبيض من بحيرة فكتوريا، ويلتقيان في العاصمة السودانية الخرطوم حيث يشكّلان نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

ويبلغ طول نهر النيل نحو 7 آلاف كيلومتر، ويعدّ النهر الأطول في العالم، وهو مصدر حيوي مهم للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية.

بين عامي 1956 و1964 حُدّد الموقع المقترح لمشروع السد بواسطة مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي خلال عملية مسح للنيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

وبين أكتوبر/تشرين الأول 2009 وأغسطس/آب 2010، نفّذت الحكومة الإثيوبية عملية مسح جديدة ونهائية للموقع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أعلِن الانتهاء من تصميم مشروع السد.

وفي 31 مارس/آذار 2011، مُنح عقد قيمته 4.8 مليارات دولار للشركة الإيطالية ساليني لتنفيذ المشروع.

وفي 2 إبريل/نيسان 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي حجر الأساس للسد، وفي يوم 15 من نفس الشهر أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد ليكون “سد النهضة الإثيوبي”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي “سد الألفية”.

وفي 23 مارس 2015 وقّع رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة مبادئ بشأن سد النهضة، عقب جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطي نقاط الخلاف، وتعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات إثيوبيا بمشاركة مصر في إدارته.

في 22 يوليو/تموز 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، ونفّذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو/تموز 2021، وفي فبراير/شباط 2022 أعلن آبي بدء إنتاج الطاقة الكهربائية في السد وتشغيل التوربين الأول لمحطة التوليد.

وفي 12 أغسطس 2022، أعلنت أديس أبابا اكتمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بنجاح، وأعلنت عن تشغيل توربين ثان لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 375 ميغاوات، ليرتفع بذلك مقدار توليد الطاقة إلى 750 ميغاوات.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت عن اكتمال الملء الرابع، وفي 26 أغسطس 2024 أعلن آبي أحمد اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وقال “يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024”.

Yesterday we started the 3rd and 4th turbines of our Grand Ethiopian Renaissance Dam. The rest of the units are proceeding as planned.

Thanks to the creator who made it happen! pic.twitter.com/8Mr1aeRugd

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 25, 2024