سد النهضة.. “سد الألفية الكبير” ومشروع القرن الإثيوبي

يبلغ طول سد النهضة نحو 1800 متر، وارتفاعه 145 مترًا، وسعته القصوى 74 مليار متر مكعب، وتولت شركة “ساليني” الإيطالية مهمة بنائه، بجانب العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي تولت تنفيذ بعض القطاعات الفنية والهندسية في المشروع.

موقع سد النهضة

يقع السد على النيل الأزرق بولاية بني شنقول شمال غربي إثيوبيا، ويبعد سد النهضة حوالي 14.5 كيلومترًا عن حدود السودان على طول مسار نهر النيل الأزرق، ونحو 35 كيلومترا إلى الشمال من منطقة التقاء نهر بيليس بنهر النيل الأزرق، ويبعد حوالي 750 كيلومترا إلى الشمال الغربيّ من أديس أبابا، أمّا ارتفاع قاعدة السد فيبلغ نحو 505 أمتار عن مستوى سطح البحر.

وذلك عند تقاطع خط عرض 11 درجة شمالا، وخط طول 35 درجة شرقًا، على ارتفاع نحو 500-600 متر فوق سطح البحر، ويصل متوسّط الأمطار في منطقة السد إلى نحو 800 متر مكعب/سنة.

وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، والنيل الأبيض من بحيرة فكتوريا، ويلتقيان في العاصمة السودانية الخرطوم حيث يشكّلان نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

ويبلغ طول نهر النيل نحو 7 آلاف كيلومتر، ويعدّ النهر الأطول في العالم، وهو مصدر حيوي مهم للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية.

التسلسل الزمني لمشروع سد النهضة

بين عامي 1956 و1964 حُدّد الموقع المقترح لمشروع السد بواسطة مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي خلال عملية مسح للنيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

وبين أكتوبر/تشرين الأول 2009 وأغسطس/آب 2010، نفّذت الحكومة الإثيوبية عملية مسح جديدة ونهائية للموقع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أعلِن الانتهاء من تصميم مشروع السد.

وفي 31 مارس/آذار 2011، مُنح عقد قيمته 4.8 مليارات دولار للشركة الإيطالية ساليني لتنفيذ المشروع.

النيل بعد سد النهضة.. سيناريوهات شح المياه والحلول الممكنة#خنق_النيلhttps://t.co/nsmlSCXQF0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 14, 2020

وفي 2 إبريل/نيسان 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي حجر الأساس للسد، وفي يوم 15 من نفس الشهر أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد ليكون “سد النهضة الإثيوبي”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي “سد الألفية”.

وفي 23 مارس 2015 وقّع رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة مبادئ بشأن سد النهضة، عقب جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطي نقاط الخلاف، وتعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات إثيوبيا بمشاركة مصر في إدارته.

مراحل ملء سد النهضة

في 22 يوليو/تموز 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، ونفّذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو/تموز 2021، وفي فبراير/شباط 2022 أعلن آبي بدء إنتاج الطاقة الكهربائية في السد وتشغيل التوربين الأول لمحطة التوليد.

وفي 12 أغسطس 2022، أعلنت أديس أبابا اكتمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بنجاح، وأعلنت عن تشغيل توربين ثان لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 375 ميغاوات، ليرتفع بذلك مقدار توليد الطاقة إلى 750 ميغاوات.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت عن اكتمال الملء الرابع، وفي 26 أغسطس 2024 أعلن آبي أحمد اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وقال “يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024”.

Yesterday we started the 3rd and 4th turbines of our Grand Ethiopian Renaissance Dam. The rest of the units are proceeding as planned. Thanks to the creator who made it happen! pic.twitter.com/8Mr1aeRugd — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 25, 2024

وأضاف أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر 2024 بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه ستُشغّل 3 توربينات أخرى في ديسمبر ليبلغ اجمالي التوربينات 7 توربينات، وأن حجم المساحة التي تغطيها المياه بـ210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه 130 مترًا.

المكونات الرئيسيّة لسد النهضة

يتكون المشروع من سدّ رئيسيّ خرسانيّ (الحاجز) يمتدّ على مجرى نهر النيل الأزرق، بطول يبلغ 1800 متر، وارتفاع نحو 145 مترًا.

وسدّ مُكمِّل يسمى سد السرج يمتدّ على طول 5 كيلومترات، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 مترًا، مع محطتيْ توليد الطاقة الكهربائيّة باستخدام توربينات على جانبي النهر، و3 قنوات تستخدم لتصريف المياه والسيطرة على منسوب المياه في بحيرة التخزين.

ويبلغ طول بحيرة السدّ نحو 150 كيلومترًا، ومتوسّط عرضها نحو 8 كيلومترات، ومتوسّط العمق حوالي 8 أمتار.

قدرات سد النهضة

يضمّ سدّ النهضة 15 وحدة كهربائيّة، توجد 10 منها في الضفّة الغربيّة لنهر النيل الأزرق، و5 وحدات في الجهة المقابلة، وتبلغ قدرة كلٍّ من هذه الوحدات حوالي 350 ميغاوات، وبذلك تكون قدرتها مجتمعة نحو 5225 ميغاوات، وفي عام 2012 أضيفت وحدة أخرى في الجهة الشرقيّة لتصبح قدرتها مجتمعة 6450 ميغاوات.

وتطوّرت القدرة التخزينيّة لسدّ النهضة حيث بلغت سعة السدّ الحدوديّ نحو 11.1 مليار متر مكعب عند مستوى 575 مترًا لبحيرة السدّ، وارتفاع 84.5 مترًا للسدّ الخرسانيّ (الحاجز)، ومع رفع الحاجز إلى ارتفاع 90 مترًا، تصبح السعة التخزينيّة للسدّ حوالي 13.3 مليار متر مكعب، وعند مستوى 590 مترًا للبحيرة، ستصل السعة التخزينيّة إلى نحو 16.5 مليار متر مكعب.

وفي عام 2011، تمّت زيادة ارتفاع الحاجز ليصبح 145 مترًا ليتّسع بذلك إلى نحو 62 مليار متر مكعب، واستمرّت عمليّات التطوير لتصبح سعته 70 مليار متر مكعب، ثمّ 74 متر مكعب بنهاية عام 2012.

تكلفة إنشاء سد النهضة

أوضحت التقديرات المبدئيّة أن التكلفة الإجماليّة لتنفيذ المشروع ستصل إلى 4.8 مليارات دولار أمريكي، وذلك لا يشمل تكلفة الخطوط الناقلة للكهرباء.

لكن بعد البدء في التنفيذ ارتفعت التقديرات لإتمام المشروع بالكامل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكيّ، منها 3 مليارات دولار ستدفعها الحكومة الإثيوبيّة، و1.8 مليار دولار من البنوك الصينيّة لتمويل شراء الوحدات، والمُعَدَّات الكهربائيّة، والباقي مؤسسات تمويل دولية ومؤسسات محلية.

تأثيرات سد النهضة على مصر

في يوليو/تموز 2021، أجرت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية بالتعاون مع جامعة كورنيل بحثا بعنوان “العجز المائي في مصر والسياسات المقترحة لتخفيفه أثناء ملء سد النهضة الإثيوبي”، وخلصت إلى أن التدفق المتغيّر لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيًا صعبًا لمصر.

وكشف أن متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.

بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:

1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪

2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪

3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪

4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/PtueMzaUMh — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021

وأنه في حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة الزراعية الحالية.

وقد يصل متوسط العجز المائي لمصر إلى 40% من الموازنة المائية الحالية، وقد تقفز معدلات البطالة إلى 25%.

وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8% تقريبًا، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة في الداخل والخارج.