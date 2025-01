“هند رجب”.. قصة المؤسسة التي أصبحت كابوسا يطارد الإسرائيليين حول العالم

“الدبابات جنبي.. تعالي خذيني، أمانة”.. هذا النداء الخائف، صوت هند رجب، الذي سُمع في أرجاء العالم بعد فوات الأوان ما زال صداه يتردد حتى اليوم، لكنه تحول إلى صوت هادر يهدد جيش الاحتلال وجنوده من تايلاند شرقًا إلى الأرجنتين غربًا، حتى وصل إلى جندي إسرائيلي كان يزور السويد وآخر كان في إجازة بالبرازيل.

لم تكن هند رجب قد أتمّت عامها السادس حين حاصرت الدبابات الإسرائيلية سيارة عائلتها في 29 يناير/كانون الثاني 2024 لمدة 12 يومًا بحيّ تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، قبل أن تقتلهم قوات الاحتلال بعشرات الرصاصات، وتردي مسعفين جاءوا لإنقاذهم.

وبعد العثور على جثامينهم في 10 فبراير/شباط 2024 بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، قالت والدتها في مقابلة مع الجزيرة إن منظمات حقوق الإنسان فشلت في أداء دورها، مضيفة أنهم “حرقوا قلبها على ابنتها”.

انتشرت قصة هند، وأصبح اسمها حاضرًا في أروقة البيت الأبيض مع كل سؤال صحفي يُطرح على مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن، المنتهية ولايته، بشأن التحقيق في مقتلها.

وكرس الصحفي الأمريكي بريم ثاكر أسئلته لقضية هند، وقال في تدوينة على منصة “إكس” في نوفمبر/تشرين الثاني 2024: “منذ 300 يوم وأنا أضغط على الولايات المتحدة بشأن مقتل هند رجب وعائلتها والمسعفين الذين أُرسلوا لإنقاذها”.

ورصد ثاكر تغيرًا تدريجيًا في الموقف الأمريكي، الذي بدأ بالتظاهر بالقلق على مصير هند، ثم دعا إسرائيل إلى التحقيق في جريمة مقتلها، وانتهى بالتشكيك في وقائع الجريمة، رغم وجود أدلة عدة وقرائن وتحقيقات صحفية توثق الجريمة وتدين الجيش الإسرائيلي.

For 300 days now, I’ve pressed the US on the killing of Hind Rajab, her family & medics sent to save her.

Outside investigation: it’s “not plausible” the IDF didn’t see who they shot 335 bullets at.

Over & over, US deferred to Israel to investigate itself:pic.twitter.com/MzKYd2iCE8

— Prem Thakker (@prem_thakker) November 25, 2024