“خربوها وسرقوا أحجارها”… جولة في قلعة صلخد السورية التي حولتها قوات الأسد إلى نقطة حراسة (فيديو)

أجرت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في قلعة صلخد الأثرية بريف السويداء الجنوبي في سوريا.

ولموقعها الاستراتيجي، سيطرت قوات النظام المخلوع على القلعة عشرات السنين، خلال فترة حكم حافظ الأسد ثم ابنه بشار، بإنشاء نقطة عسكرية ومنع الأهالي والسياح من زيارتها، مع أنها تُعَد أبرز المواقع الأثرية في جنوب سوريا، وجرى إهمالها تمامًا.

تاريخ قلعة صلخد

صلخد مدينة تقع على فوهة بركان، تبعد عن شمال الأردن 18 كيلومترًا، وهي مدينة تاريخية وأثرية موغلة في التاريخ، ورد اسمها في التوراة.

عاش فيها الأنباط وعمروها، وعُدَّت صلخد البوابة الجنوبية لسوريا، وبعد الأنباط جاءت الحملات الصليبية والمغول، ودمروا القلعة أكثر من مرة.

وفي عهد المستنصر بالله، أعاد بناء القلعة عام 1073م، وتلاه عز الدين أيبك الأيوبي الذي قام بتعميرها عام 1260م، بعد أن جاء المغول وهدموها.

وتعاقب عليها الحكم العثماني والفرنسي، حتى تم الاستقلال على يد سلطان باشا الأطرش عام 1925، وكانت قبلة للسياحة من كل أنحاء سوريا، حتى جاء نظام حافظ الأسد ثم بشار ودمروا هذه القلعة، ولم يضعوا فيها حجرًا واحدًا، وتركوها خرابًا، وقام أنصار النظام بنهب وسرقة حجارة القلعة وتخريبها.

صلخد والسويداء

تقع محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، وتبعد مدينتها الرئيسية السويداء (كبرى مدن منطقة حوران وجبل العرب) عن العاصمة دمشق نحو 128 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي، وتقع على سلسلة مرتفعات صخرية ترتفع عن مستوى سطح البحر أكثر من ألف متر.

ويحدها من الشمال حوض دمشق (بحيرة رسوبية) ومن الجنوب الأردن، ومن الشرق مرتفع الرطبة في العراق ومحافظة ريف دمشق، ومن الغرب سهول حوران ومحافظة درعا.

وتقع السويداء على ارتفاع 1020 مترًا فوق سطح البحر، وتبلغ مساحتها 5550 كيلومترًا مربعًا، وتمتد 120 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، و66 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب.

وتُعَد السويداء متحفًا مفتوحًا للمعالم والآثار التاريخية التي يعود بعضها إلى العصر الحجري، وسُميت “روما الصغيرة” لانتشار الآثار الرومانية والنبطية والبيزنطية واليونانية التي تتوزع على قراها ومدنها الرئيسية ومنها شهبا وصلخد.