“كل شيء شبه معدوم”.. قوات شرطة غزة وخطط إعادة الانتشار مع وقف إطلاق النار (فيديو)

أعادت قوات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة نشر قواتها وأفرادها في مختلف مناطق القطاع، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وقوات الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الأول 2025.

وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن الهدف الأول في هذه المرحلة هو إعادة ضبط الحالة الأمنية والمدنية بعد عام و3 أشهر من الفوضى التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي بحربه المدمرة على القطاع.

وقال الضابط في شرطة المرور، محمود أبو عيشة، للجزيرة مباشر، إن “الشرطة تعمل في الوقت الحالي من أجل معالجة الخلل الأمني الذي تسببت به حرب الاحتلال على غزة، كما تعمل على تسهيل المواصلات وفرض الأمن والأمان والحفاظ على ما تبقى من المؤسسات”.

وأوضح أبو عيشة أن الشرطة لم تتوقف عن العمل طوال الحرب وكانت تعمل “خفية خشية الاستهدافات الإسرائيلية ضدها”.

الفاتورة كبيرة

أشار أبو إسلام، وهو اسم حركي لممثل عن وزارة الداخلية بغزة، إلى أن الكم الكبير من السكان والنازحين في المنطقة الوسطى شكّل عبئًا كبيرًا عليهم مع الظروف الحالية، ولكن الأمور بقيت تحت السيطرة بسبب التزام كافة الجهات الحكومية بعملها، على حد قوله.

وأضاف أبو إسلام للجزيرة مباشر “عملنا بجهد من أجل ذلك، وقدمنا الفاتورة الكبيرة من الشهداء والمصابين ومراكز الشرطة. كل شيء شبه معدوم (مركبات ومعدات الشرطة) والعمل مستمر والخدمة للمواطنين على مدار الساعة برغم كل المخاطر”.

خطة إعادة الانتشار

قال المسؤول في عمليات الشرطة الفلسطينية بغزة، عمر أبو سويرح، إن “الشرطة أعدت قبل أيام خطة للانتشار في جميع المفترقات والأماكن العامة ونفذت ذلك مع دخول الهدنة حيز التنفيذ”.

وأضاف أبو سويرح للجزيرة مباشر، أن “الأجهزة المختصة عثرت على عدد من المتفجرات والأجسام المشبوهة، وسعت لمنع المواطنين من الاقتراب منها لحين وصول الجهات الفنية، كما قامت بتسهيل الحركات المرورية أثناء عودة النازحين لبعض المناطق”.