مشاهد مرعبة تظهر حجم الدمار في جباليا شمال غزة بعد وقف إطلاق النار (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة التقطت بطائرة مسيّرة، حجم الدمار الذي لحق بكل شيء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، ودمر بنيتها التحتية بشكل كامل، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة حيز التنفيذ أمس الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سكان القطاع تفقد مناطقهم التي هجروا منها على مدار 471 يوما متواصلة، وسط ممارسات إبادة جماعية، وحصار وتجويع، مع تشديد الحصار على شمال القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعلى امتداد البصر في شمال قطاع غزة، تبدو الأرض وكأنها خرجت من زلزال مدمر، فلا شيء يشبه ما كان عليه الحال قبل حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

عودة النازحين

وصباح الأحد، 19 يناير/كانون الثاني بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد اليوم الأول بعد سريان الاتفاق عودة آلاف النازحين الفلسطينيين مشيًا على الأقدام، أو باستخدام عربات تجرها دواب ودراجات هوائية، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية والنقص الكبير في المركبات وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وتأتي عودة النازحين وسط آمال بأن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، وفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًّا في قطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع النطاق جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا.

جباليا أرض الصمود

تقع جباليا على بعد كيلومترين إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة فوق رقعة منبسطة من أرض السهل الساحلي الجنوبي ترتفع نحو 35 مترا فوق سطح البحر، وتبلغ مساحة جباليا 11500 دونم، منها 133 دونما للطرق والأودية.

تحدّها من الشمال مدينتا بيت لاهيا وبيت حانون، ومن الجنوب مدينة غزة، ومن الشرق حدود خط هدنة 1948، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط.

ويقع فيها مخيم جباليا وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، ويقع شمال غزة. وأقامه اللاجئون واستقروا فيه عقب حرب 1948. وفي 2023 بلغ عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الأونروا حوالي 120 ألف لاجئ يعيشون في المخيم الذي يغطي مساحة تبلغ 1.4 كيلومتر مربع فقط.