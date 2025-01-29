تعرف على أفضل الأطعمة الصحية للإفطار والسحور في رمضان

يعتبر الحفاظ على نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان أمرًا ضروريًّا لتجنب المشكلات الصحية التي قد تؤثر في الصائمين.

ويساعد تناول الطعام بطريقة منظمة مع الانتباه لنوعيته، في الحفاظ على مستويات الطاقة ويمنع الشعور بالخمول بعد الإفطار؛ مما يضمن القدرة على أداء العبادات مثل صلاة التراويح وقيام الليل دون تعب؛ لذا فمن المهم أن يكون الإفطار متنوعًا وغنيًّا بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لاستعادة نشاطه وتعويض ما فقده خلال ساعات الصيام الطويلة.

مكونات الفطور المثالي في رمضان

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على مزيج متكامل من العناصر الغذائية الأساسية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة، ويشمل ذلك الكربوهيدرات مثل الحبوب، والخبز، والمعكرونة التي توفر طاقة مستدامة، إلى جانب البروتينات الموجودة في اللحوم، والألبان، والأجبان، التي تسهم في بناء العضلات وإصلاح الخلايا.

وتؤدي الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضراوات والفواكه دورًا أساسيًّا في تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة، وتوفر الدهون الصحية مثل الزيوت النباتية، الطاقة الضرورية دون التسبب في مشكلات هضمية.

الترتيب المثالي لتناول الإفطار

يفضل أن يبدأ الصائم إفطاره بتناول بضع تمرات أو رطبات، إذ يساعد ذلك على تعويض نقص السكر في الدم بسرعة، ويخفف الشعور بالتعب والصداع الناتجين عن الصيام.

بعد ذلك، ينصح بشرب كمية معتدلة من الماء لتجنب الجفاف، دون الإفراط حتى لا تمتلئ المعدة بسوائل تمنع تناول الأطعمة الأساسية.

وتساعد المشروبات الطبيعية، مثل عصير الفواكه الطازج أو كوب من اللبن، على ترطيب الجسم وتعويض العناصر الغذائية المفقودة، ويُفضل الابتعاد عن المشروبات الغازية التي قد تسبب الانتفاخ واضطرابات الهضم.

بعد ذلك، يعد شُرب كوب من الشوربة خطوة ضرورية لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، إذ تسهم الشوربة في تعويض السوائل المفقودة وترطيب الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

أهمية تناول السلطة والطبق الرئيسي

يعد تناول السلطة خلال وجبة الإفطار أمرًا مهمًّا لاحتوائها على الألياف التي تمنح الشعور بالشبع وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي. كما أن تناول كميات كافية من الخضراوات يساعد على الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، ويمنع الشعور بالتخمة بعد تناول الطعام.

وبعد تناول التمر، والشوربة، والسلطة، يكون الجسم قد تهيأ لتناول الطبق الرئيسي، الذي يجب أن يحتوي على مزيج من النشويات مثل الأرز أو البطاطس، والبروتينات مثل اللحوم أو الأسماك، مع كمية مناسبة من الخضراوات المطبوخة.

ويضمن هذا الترتيب امتصاصًا أفضل للعناصر الغذائية وتجنب الشعور بالثقل أو الخمول بعد تناول الطعام.

الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الإفطار

رغم أهمية تنوع الأطعمة خلال شهر رمضان، فإن هناك بعض الأطعمة التي يجب التقليل منها أو تجنبها تمامًا للحفاظ على صحة الجسم.

وتشمل هذه الأطعمة، المقليات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية، لأنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والشعور بالخمول.

كما يجب تجنب الأطعمة المالحة التي قد تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، والحلويات الثقيلة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يعقبه هبوط حاد يسبب الشعور بالتعب.

أفضل الأطعمة لوجبة السحور

وفي المقابل، تمثل وجبة السحور عنصرًا أساسيًّا في الحفاظ على صحة الصائم ونشاطه خلال نهار رمضان، إذ تمدّ الجسم بالطاقة وتساعد على تقليل الشعور بالجوع والعطش ساعات طويلة.

كما أن اختيار الأطعمة الصحية يسهم في ترطيب الجسم وتحسين وظائفه الحيوية؛ مما يضمن قدرة الصائم على أداء مهامه اليومية دون الشعور بالإجهاد أو الخمول.

الأطعمة الموصى بها في وجبة السحور

الماء

يعتبر الماء من أهم العناصر التي يجب الحرص عليها خلال وجبة السحور، حيث يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف. ويُنصح بشرب كمية كافية من الماء، تتراوح بين كوبين و4 أكواب، موزعة على مراحل قبل وأثناء وبعد السحور، لتجنب الشعور بالانتفاخ.

البيض

يعد البيض من المصادر الغنية بالبروتين؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا لوجبة السحور، إذ يساعد في الشعور بالشبع فترة طويلة. ويمكن تناوله مسلوقًا أو مقليًّا بكمية قليلة من زيت الزيتون، كما يمكن تحضيره في شطائر مع الخبز الأسمر لإضافة الألياف الغذائية إلى الوجبة.

الدجاج

يعد لحم الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين وهو أخف على المعدة من اللحوم الحمراء. ويُفضل تناوله مشويًّا أو مسلوقًا، مع تجنب الدجاج المقلي الذي يحتوي على كميات زائدة من الدهون غير الصحية.

السمك

يعتبر السمك خيارًا صحيًّا لوجبة السحور، خاصة عند تحضيره مشويًّا أو مطهوًا على البخار، حيث يمد الجسم بالبروتين وأحماض أوميغا-3 المفيدة. ويمكن أيضًا تناول التونة بعد تصفيتها من الزيت أو الماء لتقليل محتواها من الصوديوم.

الفواكه

تُعد الفواكه مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والماء، إذ تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم والشعور بالشبع. ويُفضل تناول الفواكه الطازجة مثل الموز، والفراولة، والبطيخ، ويمكن إعداد سلطة فواكه دون إضافة السكر للحصول على وجبة خفيفة ومنعشة.

الخضراوات

تؤدي الخضروات دورًا مهمًّا في وجبة السحور، حيث توفر الألياف والماء الضروريين للجسم. ويمكن تناولها على شكل سلطة تحتوي على الخيار والطماطم، أو إضافة السبانخ والخس إلى الوجبات الأخرى؛ مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم.

المكسرات

تُعد المكسرات مصدرًا غنيًّا بالبروتين والطاقة، ولكن من الأفضل اختيار الأصناف غير المملحة، مثل الكاجو غير المملح، لتجنب الشعور بالعطش خلال النهار.

الخبز

يعتبر الخبز مصدرًا مهمًّا للكربوهيدرات، حيث يساعد على توفير الطاقة للجسم. ويُفضل اختيار الخبز الأسمر لأنه يحتوي على نسبة أعلى من الألياف؛ مما يسهم في الشعور بالشبع فترة أطول ويقلل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

الأرز والمعكرونة

يمكن تناول الأرز والمعكرونة في السحور بشرط تحضيرهما بطريقة صحية، مع تقليل استخدام الملح والبهارات التي قد تسبب الشعور بالعطش. ويُفضل طهي الأرز بإضافة مكعبات الجزر والبازلاء للحصول على وجبة متوازنة. أما المعكرونة، فيمكن تحضيرها بصلصة خفيفة أو تقديمها كسلطة مع الذرة والبازلاء.

اللبن (الزبادي)

يُعد اللبن من الأطعمة المثالية للسحور، إذ يمد الجسم بالبروتينات، والكالسيوم، والماء؛ مما يساعد على ترطيب الجسم وتحسين الهضم. ويُفضل اختيار اللبن القليل أو الخالي الدسم لتقليل السعرات الحرارية.

البقوليات (الفول والحمص والعدس)

توفر هذه البقوليات كمية جيدة من البروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة لتجنب الانتفاخ. ويُفضل تجنب الأصناف المقلية مثل الفلافل، لأنها غنية بالزيت وقد تسبب العطش خلال الصيام.

الأطعمة التي يُنصح بتجنبها في السحور

من المهم تجنب بعض الأطعمة التي قد تسبب العطش أو تؤدي إلى اضطرابات هضمية خلال نهار الصيام. وتشمل هذه الأطعمة المأكولات المقلية، لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون التي تسبب الشعور بالعطش والخمول. كما يُنصح بتجنب المخللات والأطعمة المالحة، لأنها ترفع نسبة الصوديوم في الجسم؛ مما يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة.

أما العصائر، فرغم أنها تمد الجسم بالماء، فإنها غالبًا ما تكون غنية بالسكر؛ مما قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، يليه انخفاض حاد يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب. كما يجب تجنب الحلويات الثقيلة، لأنها تزيد العطش وتعيق محاولات التحكم في الوزن خلال شهر رمضان.