ما أهم العبادات المفضلة في رمضان؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبتهج المسلمون بقدومه، فهو الشهر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفضله، وأوضح أنه شهر مبارك فرض الله صيامه، وجعل فيه من الخيرات والبركات ما لا يوجد في غيره، حيث تُفتح فيه أبواب الرحمة، وتُغلق أبواب الجحيم، وتُصفّد مردة الشياطين. وفيه ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر، من أدركها نال خيرًا عظيمًا، ومن حُرمها فقد فاته فضل كبير.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُخصّ شهر رمضان بأنواع من العبادات لا يخصّ بها غيره من الشهور، فكان يصوم نهاره ويقوم ليله، ويوصي أصحابه بالاجتهاد في الطاعات والقربات، مع التحذير من الغفلة والتقصير.

الصوم

الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة تقوم على الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله.

لكن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن المفطرات الحسية، بل يمتد إلى ضبط النفس وصوم اللسان عن الغيبة والنميمة، وصوم الجوارح عن الفحش والبذاءة وسوء الخلق.

وقد أكّد النبي أن الصيام جُنّة تحمي صاحبها، وأن على الصائم أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، فيبتعد عن قول الزور والعمل به، ويتجنب الخصام والجدال، ويكتفي بقول: “إني صائم” إذا عُرِّض للإساءة أو الاستفزاز.

قيام الليل وصلاة التراويح

يُعد قيام الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله في رمضان، فقد قال الله تعالى في صفات المؤمنين الذين ينالون الجنة: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾، وكان النبي يواظب على قيام الليل في رمضان وفي غيره، وكان يشجع أصحابه على ذلك، موضحًا أن من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

كما أن صلاة التراويح التي تُقام في المساجد خلال ليالي رمضان سنة مؤكدة، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة.

تلاوة القرآن ومدارسته

شهر رمضان هو شهر القرآن، فقد كان جبريل يدارس النبي القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وكان النبي أكثر ما يكون جودًا وكرمًا حين يلقاه جبريل ويتدارسان معًا آيات الله.

لذا، فإن تلاوة القرآن بتدبر والعمل به، من أهم العبادات في رمضان، ويحرص المسلمون في هذا الشهر على ختم القرآن مرة أو أكثر، والاستماع إلى تلاوته في الصلوات والتراويح.

الصدقة والإنفاق في سبيل الله

كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يُستحب الإكثار من الصدقات والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، لأن الصدقة في هذا الشهر يتضاعف أجرها.

كما أن تفطير الصائمين من الأعمال العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يحصل من يفطر صائمًا على مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئًا.

صلة الأرحام وبر الوالدين

رمضان فرصة عظيمة لتعزيز الروابط الاجتماعية وصلة الأرحام، فهي من العبادات التي لها أثر كبير في حياة الإنسان. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب لزيادة الرزق وطول العمر، وأمر ببر الوالدين، فهما أحق الناس بالإحسان والرعاية.

ورمضان فرصة لإظهار المحبة والتواصل مع الأهل والأقارب، وتفقد أحوالهم، ومد يد العون إلى من يحتاج منهم.

الاعتكاف وتحري ليلة القدر

من العبادات العظيمة التي كان النبي يحرص عليها في رمضان الاعتكاف، خاصة في العشر الأواخر، حيث ينقطع المسلم عن الدنيا ليتفرغ للعبادة والتقرب إلى الله.

وكان النبي يتحرى ليلة القدر في هذه العشر، وهي الليلة التي وصفها الله بأنها خير من ألف شهر، من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه.

الذكر والاستغفار والدعاء

رمضان موسم للذكر والاستغفار والتقرب إلى الله بالدعاء، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله من أفضل الأعمال، وهو سبب في رفع الدرجات وتكفير السيئات.

كما أن الاستغفار طريق لمحو الذنوب ونيل رحمة الله، والدعاء في رمضان له خصوصية، خاصة عند الإفطار، إذ يُستجاب للصائم عند إفطاره.

الإفطار والسحور

الإفطار والسحور من السنن التي يحرص المسلمون عليها في رمضان، حيث كان النبي يحث على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، فقد جعل الفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، التي يساعد الصائم على تقوية جسده وتحمل مشقة الصيام.

العمرة

أداء العمرة في رمضان يعدل في الأجر حجّة مع النبي، وهي من الأعمال التي يحرص عليها المسلمون إذا استطاعوا إليها سبيلًا، لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.