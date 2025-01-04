“لم يبق فيها إلا القطط”.. جولة للجزيرة مباشر في القاعدة العسكرية الروسية بمدينة سلمى السورية (شاهد)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل القاعدة العسكرية الروسية في مدينة سلمى بريف مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وتقع قاعدة سلمى في منطقة مرتفعة، مما جعلها مركزًا لرصد واستهداف المناطق المحيطة -خاصة ريف اللاذقية- التي كانت تحت سيطرة قوات المعارضة.

كما استخدمت القوات الروسية وقوات نظام بشار الأسد القاعدة نقطة انطلاق لشن عمليات عسكرية على مناطق المعارضة، وأدّت القاعدة دورًا أساسيًّا في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لقوات النظام.

وكشفت جولة الجزيرة مباشر داخل قاعدة سلمى، فوق جبل الأكراد، عن حجم التخريب الذي شهدته مباني القاعدة بأيدي القوات الروسية التي انسحبت منها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ لم يبق فيها إلا قطط تسرح في أنحائها.

وتوسعت روسيا في إنشاء وتطوير عدد من القواعد العسكرية والنقاط الأمنية في سوريا، خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديدًا منذ 2015، بعد التدخل العسكري الروسي لدعم نظام بشار الأسد.

وتُعَد قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية هي الأهم من بين القواعد التي أسستها موسكو في سوريا خلال السنوات الماضية، نظرًا لما أسهمت به هذه القاعدة من تسهيل للنشاط العسكري الروسي في سوريا وإفريقيا.

وجاء تأسيس القاعدة بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين الروسي والسوري في أغسطس/آب 2015، تتضمن إقامة قاعدة جوية تستخدمها القوات الروسية دون مقابل وإلى أجل غير مسمى.

ونشرت روسيا عقب تأسيس القاعدة أسرابا عدة من الطائرات، وسُجل أكبر تمركز للمقاتلات الحربية في القاعدة خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى 2019.