بعد 43 عاماً في الغربة.. الفنان السوري يحيى حوى يروي قصة عودته لبلاده بعد سقوط بشار (فيديو)
عاد الفنان السوري يحيى حوى، مطرب الثورة السورية، إلى بلاده، عقب سقوط نظام بشار الأسد، بعد غربة 43 عامًا.
وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال حوى “هذا النصر ليس للسوريين فقط، لكن لكل الأحرار في العالم، الذين ساندوا السوريين في العالم. أن تولد من جديد بعد 43 سنة من الغربة والشوق والحنين إلى بلد لم أعرفه، كنت فقط أسمع عنه من أهلي وأقاربي وإخواني”.
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وأضاف: “عندما وصلنا الخبر بسقوط وهروب بشار، كنا بين دموع فرح وسجود وتكبير وهتافات، تشعر كأنه ميلاد جديد بكل معنى الكلمة”.
“ميلاد جديد”.. الفنان يحيى حوى يروي للجزيرة مباشر قصة عودته لسوريا بعد غربة لعقود pic.twitter.com/CRKooxxHVY
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 6, 2025
43 عامًا منذ مجزرة حماه
قال حوى عن خروجه من سوريا “كان عمري 5 سنوات عندما قامت قوات النظام باعتقال الوالد والأهل والشباب قبل المجزرة الكبرى، التي فيها قتل الوالد عام 1982. كنا نراقب حركة الوالد، وكيف أوقفوه قبالة الحائط، وأطلقوا الرصاص علينا باتجاه البيت، وأخذوه إلى إحدى الساحات بجانب البيت، وسمعنا بعدها إطلاق الرصاص”.
وأضاف: “أن يكتب الله لك أن تعود إلى هذه المدينة، وتنشد في الساحة التي أعدم فيها والدك، وكثير من الشهداء، فيها رمزية كبيرة، وأن أنشد فيها “ياسمين الشام مزهر”، وغنينا في الساحة “رفرف يا علم الحرية”، والحمد لله رفرف العلم”.
ياسمين الشام مزهر …. يا سوريا لا تبكي
الحمد لله … الحمد لله … الحمد لله #سوريا #سوريا_حرة pic.twitter.com/zy6r1rtfJo
— يحيى حوى (@yahyahawwa) December 8, 2024
وختم يحيى حوى لقاءه مع الجزيرة مباشر، مُنشدًا
سوريا يلا نعمرها
بالورد يلا نزهرها
سورية.. سورية
حرية .. حرية
الله معاك سورية