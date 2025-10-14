“كما فعلت النازية”.. أسرى محررون يروون فظائع التعذيب في سجون الاحتلال (فيديو)

كشف عدد من الأسرى الفلسطينيين المحرَّرين للجزيرة مباشر عن الظروف القاسية والانتهاكات الجسيمة التي عايشوها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأسرى المحررون إلى غياب أدنى مقومات الإنسانية، وتعمُّد سلطات الاحتلال إذلالهم والتنكيل بهم، خاصة خلال العامين الأخيرين من الحرب.

وقال الأسير المحرر عبد الرحمن محمد رشدان، من محافظة نابلس، إن “هناك غصّة في القلب، تركنا خلفنا إخوة أعزاء يعيشون ظروفا صعبة للغاية داخل الأسر، كل ما كنا نقرأه في كتب التاريخ عن بشاعات النازية والفاشية، عشناه حقيقةً في السجون”.

وأضاف رشدان، الذي قضى 20 عاما في سجون الاحتلال: “حُرِمنا من الدواء والطعام والملابس ومواد التنظيف، تعرّضنا للضرب والتنكيل، وتكسير الأطراف – الأيدي والأرجل – وكانوا يُتركون ينزفون حتى الموت”، مشيرا إلى أن التنكيل بالأسرى ازداد بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة.

بدوره، قال الأسير المحرر ياسر أبو ترك، من مدينة الخليل، للجزيرة مباشر: “مشاعري مختلطة بين الألم والفرح والحزن”.

وأضاف أبو ترك، الذي كان يقضي حكمين بالمؤبد وأمضى في الأسر 20 عامًا، أن أوضاع الأسرى في السجون في “أسوأ حالاتها، ولا يمكن وصفه”، معربا عن أمنيته في أن يتحسن الأمر في الأيام المقبلة.

وقال إن الأوضاع في سجن “نفحة” خلال فترة الحرب كانت “الأسوأ على الإطلاق، غابت الإنسانية والقوانين داخل السجون، وشعرت أنني في معسكر”.

أما الأسير المحرر سالم العيد، من بلدة زيتا بمحافظة طولكرم، فقد أمضى 21 عاما من حكم المؤبد، وفقدَ خلالها والديه.

وقال سالم للجزيرة مباشر: “عشنا الذل والمهانة طيلة فترة الأسر، مع زيادة في الضرب والتنكيل، والجوع غير المبرر، لم يكن هناك أسير إلا ونقص وزنه، البعض فقدَ 30 أو 40 وحتى 60 كيلوغراما”.