مؤتمر طبي دولي يناقش سلاح الإبادة الصامتة في قطاع غزة

انطلق أمس الجمعة المؤتمر الطبي الافتراضي بعنوان “التجويع كسلاح: العواقب الطبية والمسؤوليات الأخلاقية العالمية” والذي ينظمه مركز الصحة الإنسانية (منظمة كندية) ويستمر لغاية الأحد 19 أكتوبر.

يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من المتحدثين بينهم، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، إلى نقل أصوات الطواقم الطبية في القطاع والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى المرافق الصحية والدفع نحو المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

كما يناقش المؤتمر الاستخدام المتعمد لجيش الاحتلال للمجاعة كسلاح حرب في عدوانه على قطاع غزة، وآثارها الصحية الكارثية، والضرورة الأخلاقية والإنسانية الملحة للتحرك.

ولخص القائمون على المؤتمر الطبي أبرز النقاط التي سيتم التطرق إليها في ما يلي: