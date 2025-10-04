من جباليا إلى الجنوب سيرًا على الأقدام.. مسنان يرويان مأساة النزوح في غزة (فيديو)

قال محمد موسى دردونة، من سكان جباليا شمالي قطاع غزة، للجزيرة مباشر إنه اضطر إلى النزوح مع زوجته صفية إلى جنوب القطاع سيرًا على الأقدام هربًا من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم المرض والتقدم في العمر.

وأضاف أنهما اضطرا إلى مغادرة منزلهما بسبب شدة القصف، موضحا أن “البرج كان يتمايل من شدة الضرب، والرصاص يلاحقنا ونحن نحاول الهرب تحت وابل من النيران”.

وقال دردونة إنهما مشيا نحو 18 كيلومترًا على الأقدام رغم ما يعانياه من وضع صحي صعب.

وذكر أنه تمنى “الموت أكثر من مرة من شدة التعب والوجع” الذي عاناه خلال رحلة النزوح، مضيفا أنه كان يستريح كل نصف ساعة تقريبا.

وأكد دردونة أنه يعيش اليوم في ظروف قاسية، قائلاً إنه يقف يوميًا في طابور “التكية” للحصول على وجبة طعام له ولزوجته المسنة.

أما زوجته صفية دردونة، فقالت إن النزوح “أقسى من الموت نفسه”.

وأضافت بصوت متهدج: “كنت ملكة في بيتي، وبيتي كان وطني، لكنهم هدموا قلبي قبل أن يهدموا داري.. أولادي استشهدوا واحدًا تلو الآخر، ابنتي الأخيرة تركت وراءها أربعة أبناء وبنتين بلا أم. هذه ليست حربًا، إنها إبادة لشعب أعزل يُطرد من منطقة إلى أخرى”.