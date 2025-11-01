بنوك طعام ومنظمات توزع مساعدات غذائية على أمريكيين متضررين من الإغلاق الحكومي (فيديو)

مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، تتسارع جهود المنظمات الخيرية وبنوك الطعام لتقديم الدعم لآلاف العائلات والموظفين الاتحاديين الذين يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة بسبب توقف رواتبهم وتعطل الخدمات الحكومية.

وقالت لافيت سيمز، كبيرة مسؤولي التطوير والاتصال في منظمة “يونايتد كوميونتي”، للجزيرة مباشر إنهم يتعاونون مع شبكة من الجمعيات الأهلية في منطقة واشنطن الكبرى، التي تضم العاصمة ومناطق من ولايتي ميريلاند وفرجينيا، في التواصل مع الفئات الأكثر تضررا بسبب الأزمة من أجل مساعدتهم.

بدورها، أوضحت لورا أولسن، مسؤولة الاتصال في بنك العاصمة للأغذية، للجزيرة مباشر أن الإغلاق الحكومي فاقم أزمة الجوع في المنطقة.

وقالت “حتى قبل الإغلاق وجد تقريرنا السنوي أن أكثر من ثلث الأشخاص في منطقتنا يعانون انعدام الأمن الغذائي. واليوم، ازدادت المعاناة بشكل واضح، لذلك نحن هنا لدعم المتضررين حتى انتهاء الأزمة”.

وأضافت لورا أن البنك “خدم خلال الأسبوع الأول أكثر من 1500 أسرة، ويوزع حاليا نحو 480 صندوقا من الأغذية القابلة للتخزين والمنتجات الطازجة، بفضل الدعم السخي من المجتمع المحلي”.

ويأتي التحرك في وقت تجاوز فيه الإغلاق الحكومي شهره الأول، متسببا في حرمان مئات الآلاف من الموظفين والمتعاقدين من رواتبهم.