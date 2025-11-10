“التعذيب بالتابوت”.. أسير من غزة يروي تفاصيل صادمة في سجون الاحتلال (فيديو)
روى أسير محرر من قطاع غزة للجزيرة مباشر تفاصيل صادمة ومروعة عن أساليب التعذيب التي يستخدمها الاحتلال داخل سجونه ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال عماد بدوان، الذي قضى أكثر من عام ونصف العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله من داخل قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن “الكهرباء والتابوت” تعد من أبرز أساليب التعذيب التي يستخدمها جنود الاحتلال.
وأضاف أن التعذيب بالكهرباء يمنع صدور أي رد فعل من جانب الأسير ويفقده القدرة على الصراخ أو الكلام.
وقال عماد للجزيرة مباشر إن أصعب أنواع التعذيب في سجون الاحتلال هو التعذيب بالتابوت، موضحا أنه يتم وضع الأسير في تابوت خشبي داخل قفص حديدي وهو مكبل اليدين ولا يستطيع القيام بأي حركة.
وأضاف أنه لا يتم تقديم سوى قدر بسيط للغاية من الطعام للأسير وهو في التابوت عبر أنبوب صغير، بهدف إبقاءه قادرًا على حضور جلسات التحقيق.
وقال عماد: “الوقت يمر بصعوبة في التابوت وهو أسوأ تعذيب تعرضت له، ولا أريد أن أتذكره خاصة وأنني أمضيت فيه أكثر من 10 أيام”.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للتعذيب هو إجبار الأسرى على تقديم معلومات عن المقاومة والعمل مع الاحتلال.