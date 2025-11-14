تقرير يتهم 25 دولة بالتواطؤ مع إسرائيل في حرب الإبادة بغزة.. ما القصة؟

أفادت منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” غير الحكومية، في تقرير نشرته يوم الخميس، أن 25 دولة زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حربها على قطاع غزة، مستنكرةً نظامًا يعتمد على الوقود الأحفوري ويزيد الأزمة المناخية، وما وصفته بـ’الإبادة الجماعية’.

🚨NEW @PriceofOil report launched at #COP30: Behind the Barrel: An Update on the Origins of Israel’s Fuel Supply. Between Nov 2023–Oct 2025, 25 countries shipped 21.2M tonnes of oil + fuel to Israel, including military jet fuel. 🔗https://t.co/mnvKoZvafJ #StopFuelingGenocide pic.twitter.com/RlxmnpEVWz — Oil Change International (@PriceofOil) November 13, 2025

ويشير هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70% من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 والأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

تتصدّر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزوّد إسرائيل بوقود جاي بي-8 المخصّص للطائرات العسكرية.

وقالت “أويل تشينج إنترناشونال” إن “الدول التي زوّدت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها”، داعية إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وتابعت المنظمة “تم توثيق تواطئها في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية. على هذه الدول أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكفّ عن تواطئها”.

We are here at #COP30 press conference to expose the conections between the genocide in 🇵🇸Palestine and climate justice. Follow along 👇: https://t.co/aeHJWIWIx4 pic.twitter.com/WjrPL70lX2 — Oil Change International (@PriceofOil) November 13, 2025

وقال شادي خليل من المنظمة لصحافيين “إن الدول تخاطر بأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” مضيفا “فيما يجتمع قادة العالم في كوب30 تتكشف الروابط القاتلة بين موردي الوقود الأحفوري والصراعات الدولية”.

وفوّضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات داتا ديسك تحليل التدفقات النفطية، بحيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21,2 مليون طن.

من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، في بيان، أن الدول ملزمة بالامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ”منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وأضافت “يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)”.

وفي أغسطس/ آب 2024، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده علّقت رسميا صادرات الفحم إلى إسرائيل.