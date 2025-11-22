فرحان حق للجزيرة مباشر: هذا ما يحتاجه الفاشر بشكل عاجل (فيديو)

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن إمكانية تحقيق سلام في السودان لا تزال محل شك، إذ يصعب، برأيه، بناء سلام حقيقي على هدنة مؤقتة أو مجرد الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وأوضح حق في حديثه للجزيرة مباشر أن الأمم المتحدة ترحّب بجميع المبادرات التي تبذلها الدول والوسطاء لإيقاف النزاع المروّع الدائر في السودان، مشيراً إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شدد في خطابه بجنوب إفريقيا على ضرورة وقف المذابح ووقف الاقتتال، إلى جانب استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية عن المجازر، أكد حق أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كليهما متورطان في الانتهاكات. ولفت إلى أن الأمم المتحدة ما زالت بحاجة للوصول إلى منطقة الفاشر لتقصي الحقائق، غير أن شهادات عديدة وصلت بالفعل تتحدث عن ارتكاب جرائم إنسانية.

كما نقل عن العاملين في الإغاثة الإنسانية الفارين من الفاشر، وبينهم أطفال جياع ونساء، روايات حول انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المدينة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وحول الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، أشار حق إلى أن الأمم المتحدة تتابع هذا النزاع منذ سنوات وتحافظ على اتصالاتها مع الطرفين، وتستمر في مساعيها لجمعهما إلى طاولة التفاوض.

كما أعرب عن تقدير المنظمة لجهود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكداً أهمية تنسيق جميع هذه المبادرات بهدف دفع الأطراف نحو الحوار. واختتم بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل استثمار كل الجهود الممكنة للوصول، على الأقل، إلى وقف لإطلاق النار.