إدارة ترامب تصدم 200 ألف لاجئ دخلوا أمريكا في عهد بايدن

أفادت مذكرة حصلت عليها وكالة أسوشيتد براس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإجراء مراجعة شاملة للاجئين الذين جرى قبولهم في الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في المذكرة الموقعة من مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جو إيدلو أن هذا الأمر سيسري على نحو 200 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير/ كانون الثاني 2021 و20 فبرايرشباط 2025. ويشمل الأمر أيضا وقف جميع عمليات نظر طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا في عهد بايدن.

وتضمنت مذكرة دائرة خدمات المواطنة والهجرة، بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الوكالة ستنهي وضع اللاجئ لمن هم بالفعل في الولايات المتحدة إذا تبين أنهم لا يستوفون معايير اللجوء.

وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن ربما أعطت الأولوية للسرعة وعدد اللاجئين المقبولين على حساب المقابلات النوعية والفحص الدقيق والتدقيق.

وجاء في المذكرة أنه “نظرا لهذه المخاوف، قررت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة إجراء المقابلات لجميع اللاجئين المقبولين من 20 يناير 2021 إلى 20 فبراير 2025”.

وأضافت “ستراجع الدائرة أيضا وتعيد إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين تم قبولهم خارج هذا الإطار الزمني، عندما يتسنى لها القيام بذلك”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبـ جمد قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم لدى توليه منصبه في يناير كانون الثاني في إطار حملته الواسعة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

ونهج ترامب المتشدد تراجع حاد عن سياسات سلفه الديمقراطي، جو بايدن، الأكثر ليبرالية، والذي استقبلت إدارته أكثر من 100 ألف لاجئ في السنة المالية 2024.