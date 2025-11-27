طالبة أمريكية مسلمة: هذا ما فعلناه بعد تعرضنا لمضايقات خلال الصلاة (فيديو)

روت رئيسة جمعية طلابية مسلمة في الولايات المتحدة للجزيرة مباشر تفاصيل تعرضها وزملاءها لمضايقات أثناء الصلاة داخل جامعة جنوب فلوريدا.

وقالت ملاك البسطامي، رئيسة جمعية الطلاب المسلمين بجامعة جنوب فلوريدا للجزيرة مباشر، إن الطلاب المسلمين الذين كانوا يؤدون الصلاة وقتها أصيبوا بصدمة نتيجة لما تعرضوا له.

وأضافت أنهم قرروا مواصلة الصلاة مع الإمام وحافظوا على تماسكهم وسط تعرضهم لألفاظ عنصرية وتلويح المتطرفين بالهواتف ولحم الخنزير أمامهم.

وقالت ملاك للجزيرة مباشر إنه “بعد الصلاة رأيناهم مرة أخرى بكاميراتهم ولحم الخنزير، وعرفنا أن السبب الوحيد لوجودهم هنا هو استفزازنا، والحصول على رد فعل منا”.

ودعت ملاك من يتعرض لمواقف مماثلة أن يبقوا هادئين وأن يتواصلوا بالسلطات مع توثيق ما يحدث بهواتفهم، وقالت: “تأكدوا من إظهار وجهة نظركم وليس ما يريد هم إظهاره”.

وأشارت إلى أن الحادث أثار قلق الكثير من الطلاب المسلمين، مضيفة إلى أنهم تواصلوا مع شرطة الجامعة التي حضرت إلى الفعالية مما ساعد في “تخفيف القلق وإعطاء الأمل”.

وذكرت ملاك أن إدارة شرطة الجامعة رفعت دعوى قضائية ضد المعتدين الثلاثة ومنعتهم من دخول حرم الجامعة، مشيرة إلى إضافة تهمة “جريمة الكراهية” إلى التهم الموجهة ضدهم.

وعن تزايد موجة الكراهية ضد المسلمين مؤخرا، قالت ملاك: “في العقد الماضي حققنا تقدما هائلا في مكافحة الإسلاموفوبيا، لكن مع انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك، شهدنا عودة ظهورها من جديد في ولايات أخرى”.

وأثار حادث اعتداء 3 على عدد من الطلاب المسلمين خلال الصلاة في جامعة جنوب فلوريدا، إدانة واسعة من إدارة الجامعة وسلطات الولاية.

والتقت جين استور، عمدة مدينة تمبا بولاية فلوريدا، بوفد من جمعية الطلاب المسلمين، وأعربت عن تضامنها معهم ضد مرتكبي هذا الاعتداء.

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” بأن: “الإسلاموفوبيا والخطاب المعادي للمسلمين ليس لهما مكان في جامعة جنوب فلوريدا أو أي مكان في مجتمعنا”.