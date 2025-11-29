نهلة السراج.. طبيبة كندية تُفصل من عملها لدعمها فلسطين (فيديو)

روت الطبيبة الكندية نهلة السراج تفاصيل فصلها من عملها بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة نظمها داعمون للاحتلال.

وقالت نهلة للجزيرة مباشر إن ما واجهته “لم يكن خلافا مهنيا عابرا” بل سلسلة ممنهجة من الهجمات التي بدأت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 “لكنها اتخذت منحى خطيرا ومتصاعدا” منذ منتصف 2024 وصلت إلى الإبلاغ عنها لدى جهات عملها والهيئات الطبية الرسمية في كندا.

وأشارت نهلة إلى أن طريقة إبلاغها بالفصل جاءت “باردة وصادمة”، إذ تلقت دعوة لاجتماع عبر تقنية “الفيديو” دون إيضاح الأسباب. وما إن بدأت المكالمة حتى اتضح لها أن القرار جاهز.

وتشير إلى أنه لم يُشَر إلى أي مخالفة مهنية محدَّدة، بل أرجعت القرار إلى “الاهتمام العام” الذي أثارته منشوراتها.

الخصوصية

وقالت نهلة إن ما حدث لم يقتصر على فقدان وظيفتها، بل ترك أثرا عميقا في إحساسها بالأمان، بعد انتشار معلوماتها الشخصية ضمن منشورات التحريض التي روَّجها الداعمون للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت “أنا الآن قلِقة من المستقبل. أصبح من السهل على أي شخص غاضب أن يعثر عليَّ. معلومات عملي وبرنامجي التدريبي وحتى عنوان إقامتي ظهرت علنا”.

الخطوة المقبلة

وعن الخيارات القانونية، تقول نهلة إنها لا تزال تدرسها، مشيرة إلى أنها استُنزفت خلال الشهور الماضية بفعل الضغوط المستمرة.

ودعت العاملين في القطاع الطبي ممّن يخشون التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين أن يتحدثوا بصوت عال، مضيفة أن ذلك سيسهّل من مواجهة الهجمات.